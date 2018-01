José Manuel Borrero será el decano de los jueces hasta 2022

La judicatura onubense dio ayer su respaldo unánime a la candidatura única del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Huelva, José Manuel Borrero, como decano del partido judicial de Huelva. Lo hizo mediante una votación en la que participaron 13 magistrados de los 25 titulares con derecho a sufragio (el mínimo justo para que hubiera quorum), por encontrarse el resto desempeñando las obligaciones propias de su tarea diaria, detallaron a Huelva Información fuentes judiciales.

Era previsible que este fuera el resultado de la votación, teniendo en cuenta que Borrero pretendía retirarse ya de estas responsabilidades gubernativas -que asumió en septiembre de 2009, cuando recogió el testigo del magistrado Esteban Brito, juez decano hasta entonces- y que "todos me han animado a seguir un mandato más; pensé en retirarme ya como juez decano, pero no me han dejado", bromea.

Estoy satisfecho y contento, es agradable tener el respaldo de los compañeros"

El recién reelegido decano de los jueces de Huelva está "satisfecho y contento, porque siempre es agradable tener el respaldo de los compañeros". Le esperan cuatro años de desafíos en la dirección del Decanato (que se encarga del reparto de asuntos) y en el ejercicio de funciones de organización de los distintos órganos judiciales de Huelva, asegurando el correcto funcionamiento del servicio de guardia, convocando la Junta de Jueces o vigilando por la correcta utilización de las dependencias judiciales. La experiencia, claro está, es un grado y al magistrado -especialista en Derecho Administrativo- ya le avalan los ocho años precedentes en el cargo.

De aquí a 2022, el juez decano continuará reivindicando las mejoras que la Justicia onubense requiere, poniendo el acento sobre la falta de medios y sobre la necesidad de una Ciudad de la Justicia que concentre en un único edificio los tribunales de la capital, una infraestructura que acabe de una vez por todas con la dispersión de sedes de la que está aquejado el partido judicial más relevante de la provincia.

La creación del Juzgado de lo Social 4 y del número 2 de Familia están entre sus principales demandas, puesto que son vitales para descongestionar los órganos laborales y civiles.

Lo que sí tiene claro el decano de la judicatura es que no volverá a presentarse más. "Todo tiene un tiempo y un límite y yo tengo otras obligaciones y aficiones que me gustaría atender", indicó ayer a este rotativo.

En los próximos cuatro años otro de sus retos será "buscar y encontrar a nuevos candidatos". Cree que lo más idóneo, con el panorama judicial cada vez más imbricado en las nuevas tecnologías, "es que sea gente más joven que yo, que ya tengo 63 años".

Por la cabeza del magistrado ya rondan un par de nombres, "así que habrá que ponerse manos a la obra con los potenciales candidatos y convencerlos para que se presenten", anuncia Borrero.