Investigadores onubenses relacionan cálculos biliares con metales pesados

Los cálculos biliares son depósitos sólidos (pequeñas piedras que pueden incluso alcanzar el tamaño de una mandarina) que se forman en la vesícula biliar. Están hechos de colesterol, de sales cálcicas de bilirrubina, carbonato cálcico y/o fosfato cálcico y pueden considerarse como registros sobre nuestras costumbres y hábitos de vida. Investigadores del CSIC, UGR, Hospital de Riotinto y la UHU han encontrado en estas estructuras cristalinas una pista clave para saber cómo determinados metales pesados se incorporan en estos cálculos, según ponen de manifiesto en un artículo que saldrá publicado el próximo mes de diciembre en la revista Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Este equipo de expertos presentó los resultados de su estudio en el congreso internacional de la Goldschmidt en París.

El grupo de investigación tomó muestras de cálculos biliares extraídos en el Hospital de Riotinto. Los pacientes fueron tratados como población de estudio y de control según su lugar de origen: los procedentes de poblaciones asociadas a la actividad minera (Campillo, Nerva, Riotinto e, incluso, Valverde del Camino, zona de estudio), y de otros municipios de la zona norte de la provincia de Huelva como Encinasola o Aracena, entre otros (zona de control). Se identificaron cinco tipos diferentes de cálculos biliares (cálculos biliares puros, mixtos y compuestos de colesterol, los denominados pigmentarios y los formados a partir de carbonatos).

"Los resultados indicaron que los cálculos formados principalmente por colesterol contenían las concentraciones más bajas de metales, mientras que los cálculos pigmentarios son más afines a los metales. Estos resultados dan una nueva visión del comportamiento de los metales en la formación del cálculo biliar y la acumulación de metales en el cuerpo humano, validando el posible uso de estas biomineralizaciones como un indicador de la exposición a la contaminación de metales", subrayan los autores del trabajo. Según ha manifestado Rafael Pérez-López, de la UHU, "la exposición crónica a los metales pesados puede estudiarse, entre otras vías, a partir de estas biomineralizaciones".