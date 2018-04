Gallardo propondrá la creación de micro paradas de taxis

El concejal no adscrito Ruperto Gallardo pedirá en el Pleno del mes de abril que el equipo de gobierno atienda a determinadas peticiones que le han hecho llegar desde el colectivo de taxistas de Huelva. "Hace más de quince años que no se acomete una reestructuración seria de las paradas en Huelva, según me trasladan desde el colectivo", indica Gallardo, "y creo que es el momento de atender a las peticiones de los profesionales del sector".

Entre estas peticiones se encuentra la de crear en Huelva las "micro paradas" de taxi, al igual que ya existen en otras ciudades. Estas micro paradas buscan optimizar el rendimiento de los vehículos, que van a tener más fácil el poder captar clientes sin necesidad de estar circulando por zonas en las que no existen paradas. Del mismo modo, suponen una mayor comodidad para los clientes que busquen taxi en estas zonas. Las micro paradas son paradas de vehículos con capacidad sólo para dos o tres taxis, que "se instalarán en zonas en las que no hay paradas. Con ellas conseguimos acercar el servicio público a los usuarios, a la vez que ayudamos a los profesionales a no estar circulando vacíos, mejorando la rentabilidad del servicio".

Por su parte, Enrique Figueroa presentará una moción en la que pide al equipo de gobierno que atienda a las demandas del barrio del Molino de la Vega. "Se trata de uno de los barrios con mayor densidad de población y ocupación de espacios de Huelva y lleva años sin que se acometan allí obras de mejora", señala Figueroa. "Podrán señalarse muchas carencias de la zona, algunas de ellas comunes a toda la ciudad: falta de limpieza, poca vigilancia policial o falta de labores de jardinería. Pero mi moción se centra en tres aspectos que, según me han transmitido los vecinos en una reciente reunión ".