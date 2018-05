Gallardo presentará el jueves su nuevo partido

Ya anunció que fundaría un nuevo partido para las próximas municipales y el próximo jueves lo dará a conocer a pie de calle. Ruperto Gallardo desvelará la marca, el ideario y la razón de ser de la formación que liderará en "un acto sencillo" que tendrá lugar a las 19:30 en la plaza de San Pedro.

"He invitado a mucha gente. Algunos irán para conocernos y otros con la intención de formar parte del equipo. Pero aún no vamos a dar nombres porque hay mucho recorrido por delante", señaló el edil no adscrito y ex concejal de Ciudadanos.

El edil anuncia que reclamará todas las infraestructuras sin tener en cuenta siglas

En el acta fundacional estará el que fue su compañero de filas dentro del grupo municipal, Enrique Figueroa. Formará parte del partido, si bien el propio concejal ya ha explicado en varias ocasiones que no tiene intención de integrar la lista que encabezará Gallardo para las municipales porque, aunque siempre le apoyará, prefiere pasar a un segundo plano.

El partido será "onubense y municipalista". "Queremos trabajar por Huelva y desde Huelva sin pedir permiso, como hacen los políticos onubenses", manifestó Gallardo. Así, valoró que en el tema de las infraestructuras de comunicación que Huelva necesita, el PP critica a la Junta y el PSOE al Gobierno, mientras que su formación reclamará "todas" y "sin mirar a quién".

En su ideario ya hay tres puntos que sustentan su programa electoral: la "firme" creencia en las potencialidades de Huelva, la apuesta por el desarrollo industrial sostenible y la defensa por las mejoras en el empleo, la sanidad y la educación.

Gallardo afrontará una nueva etapa. El próximo mes se cumplirá precisamente un año de su salida de Ciudadanos: el 6 de junio de 2017 se dio de baja, al igual que Figueroa. Este partido fue la tercera fuerza más votada en la capital en 2015 y ambos la representaron durante dos años en el Consistorio aunque las tensiones se agravaron cuando el comité ejecutivo de la formación instó al grupo a restituir en la portavocía a María Martín, quien denunció que previamente fue relegada de este cargo.