La Formación Profesional deja seis 'goyas' en la provincia

La Formación Profesional andaluza entregó ayer sus goyas a los mejores alumnos de 25 distintas modalidades. Con la entrega de premios terminó la quinta edición de los Campeonatos AndalucíaSkills que se han celebrado estos días en el Campus del Carmen y que han contado con la presencia de la reina Letizia, que visitó el recinto el pasado miércoles.

El Edificio Jacobo del Barco fue el lugar que albergó la ceremonia de clausura y entrega de medallas, que fue seguida con entusiasmo por todos los alumnos que llenaban el aforo del salón de actos. Esta clausura fue presidida por la consejera de Educación, Sonia Gayá, y además contó con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva y de las empresas patrocinadoras del evento.

La Junta garantiza el acceso a la FP a los alumnos procedentes de la ESO

En total se repartieron 75 medallas de oro, plata y bronce, correspondientes a las 25 modalidades incluidas en esta edición, que ha incorporado cinco más respecto a los cuartos campeonatos que tuvieron lugar en Córdoba hace un par de años. Otra de las novedades ha sido la incorporación de la FP Básica.

De ese total de 75 distinciones, 6 se quedaron en Huelva. La provincia aglutinó 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. El reparto en los centros onubenses fue el siguiente: Oro para Carlos Domínguez, del Instituto Pintor Pedro Gómez, en la modalidad de Soldadura; oro también para Sara Pichardo, del IES La Palma en la modalidad de Peluquería; oro asimismo para Laura Suárez del Pintor Pedro Gómez en Estética y finalmente oro para Ana Peguero, del Instituto la Arboleda de Lepe, en Tecnología de la Moda. Las otras dos preseas, una de plata y una de bronce recayeron en Nuria López del Instituto La Marisma en la modalidad de Floristería y José Antonio Pilón, de Cristo Sacerdote, en Tecnología del automóvil, respectivamente.

La iniciativa AndalucíaSkills ha servido de escaparate para demostrar el empuje que está adquiriendo este tipo de formación. La FP, tradicionalmente infravalorada como recurso docente, se ha mostrado en estos últimos años como una puerta eficaz para que muchos jóvenes se formen y accedan al mercado laboral. Ejemplo de todo ello ha sido la enorme demanda que de los ciclos tanto de grado medio como de superior, se ha vivido en Andalucía y en el resto de España, como consecuencia de la crisis económica.

Respecto al reparto de premios, todas las provincias andaluzas se llevaron medallas si bien destacó Granada, y en concreto el Instituto Virgen de las Nieves, que aglutinó un buen número de reconocimientos. Hay que tener en cuenta no obstante que se trata de un concurso desigual en el sentido de que compiten aquellos institutos que tienen en su oferta algunos ciclos formativos que no existen en otros centros docentes. En otras palabras: no todos los institutos cuentan con la misma oferta. Incluso hay provincias que no tienen algunos ciclos que sí se pueden encontrar en otras lo que causa que no sean extraños los desplazamientos de una provincia a otra, de estudiantes interesados por algún ciclo en concreto. De hecho, la Formación Profesional tiene el mismo funcionamiento que la enseñanza superior, ya que cuenta con un único distrito de modo que garantiza la igualdad de acceso de los estudiantes al ciclo elegido sea cual sea su lugar de residencia. Por otro lado, la participanción en AndalucíaSkills es voluntaria.

Antes del comienzo del acto de clausura, la consejera de Educación destacó "el nivel de los trabajos y la profesionalidad" de los premiados, así como que esta edición ha sido "el mayor campeonato" de la historia de AndalucíaSkills por número de participantes y modalidades siendo "una experiencia maravillosa". Al respecto, subrayó "la calidad de la FP, de los alumnos, de las empresas y de los patrocinadores que han apoyado este campeonato sirviendo de puente entre la formación y el mercado laboral", así como "la apuesta seria" del Gobierno andaluz, que está "convencido de que es una salida consolidada para nuestros jóvenes".

De hecho, precisó Sonia Gayá, ante el fenómeno de que en todos los cursos haya aspirantes que se quedan sin plaza, el objetivo de la Junta es "aumentar las plazas, los centros y el profesorado a través de la nueva Ley de Formación Profesional", a lo que añadió que se trata de un sistema que "tiene potencialmente seis millones de alumnos, aunque es difícil prever cuál va a ser la evolución", ya que "no sólo aspiran a ella alumnos de la ESO, que tienen garantizada su plaza si así lo desean, sino que hay muchos andaluces que buscan en esta formación recualificarse u obtener otra titulación". Esa calidad de la FP andaluza se demuestra "en la demanda que de ellas hacen empresas no sólo del país, sino también del extranjero".

La edición de este año ha agregado las modalidades de Electrónica, Robótica móvil, Calefacción y fontanería, Floristería y Recepción hotelera. Estas incorporaciones son señal de la pujanza de esta oferta docente que en la provincia de Huelva ocupa a 7.500 estudiantes repartidos entre los centros públicos y los de carácter concertado. Esa creciente demanda de FP hace que en estos últimos años estén surgiendo ciclos formativos ofertados en el sector privado.

Respecto al desarrollo de la edición de AndalucíaSkills que se ha celebrado en Huelva, se ha contado con cerca de 200 participantes, a lo que hay que sumar más de 200 profesores entre tutores y evaluadores, todo ello dentro de una buena organización que ha transformado durante estos días buena parte del Campus del Carmen en un centro competitivo, y todo ello además sin obstaculizar el normal desarrollo de las facultades de la Onubense. En total se estima que unas 4.000 personas han pasado desde el día 9 hasta ayer por los 25 talleres habilitados. La razón de tan elevada cifra hay que buscarla en que se programaron visitas desde distintos institutos de la comunidad. Los que han estado compitiendo se han alejado en el Barceló de Punta Umbría.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales Spainskills 2019 que se celebrarán en Madrid. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas participarán sucesivamente en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.