Fiscal ve "incomprensible" la propuesta del Gobierno para la extracción de arena

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, ha calificado este jueves de "incomprensible" la zona propuesta por el Gobierno central para la extracción de arena al objeto de reparar el litoral dañado por los temporales de este invierno, así como ha incidido en la disposición de la administración regional a colaborar en todo lo posible para que las playas estén listas cuanto antes, dejando claro que la responsabilidad de extraer arena y regenerar las playas es competencia "exclusiva" del Estado.

En declaraciones a los periodistas en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), el consejero ha explicado que el Gobierno "de manera incomprensible se empeña en extraer arena de una zona de la que se pondría en riesgo el modo de vida de miles de familias del Golfo de Cádiz" por su relevancia para el sector pesquero e incidencia en especies "estratégicas" para la economía de la zona como la chirla, el langostino, o la acedía.

En este sentido, ha remarcado que los criterios de la Junta al respecto también los comparten los técnicos del Instituto Español de Oceanografía, el cual es un organismo estatal, de manera que ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo "se empeñe" en una zona de reserva de pesca de importancia para la extracción de arena.

De este modo, Fiscal ha enfatizado que "extraer arena y regenerar las playas es competencia exclusiva del Gobierno central", por lo que desde la Junta de Andalucía "nos limitamos a opinar desde el punto de vista ambiental y de los recursos pesqueros". Por ello, ha sostenido que, en materia de pesca, desde la administración regional han indicado su opinión a este respecto, "avalada por el Instituto Español de Oceanografía".

Así, "no entendemos la opinión de que, en el caso de que no se regeneren las playas, sería responsabilidad de la Junta y comenzamos a pensar que, a lo mejor, se ha propuesta esa zona porque no las tenían todas consigo y no estaba tan claro desde el principio que se fueran a regenerar las playas, porque si no, no lo entendemos", ha dicho.

"Ojalá no sea así, quiero pensar que no es así, pero nos lo ponen difícil", ha continuado el consejero, que ha remarcado que desde la Junta están "dispuestos a colaborar" ya que "no hemos roto ningún entendimiento, no hemos hecho ninguna declaración extemporánea y solo nos hemos limitado a contestar a unas declaraciones que seguimos sin entender", ha zanjado.