La FOE pedirá una reunión al nuevo ministro de Fomento para agilizar las inversiones

La Junta Directiva de la FOE manifestó su confianza en que la ejecutiva que lidere Pedro Sánchez sea capaz de consolidar la recuperación económica con carácter general y en el ámbito provincial impulsar las inversiones en infraestructuras que venimos reclamando desde todas las instancias, una demanda esta última que se hará llegar al ministro de Fomento en cuanto se designe.

Este pronunciamiento se realizaba al abordar en el transcurso de la reunión los cambios producidos tras la moción de censura que ha llevado al socialista Pedro Sánchez al Gobierno de la nación y, ante el nuevo panorama que se dibuja, los empresarios centraban su interés, como no podía ser de otra manera, en seguir trabajando en alcanzar la recuperación económica que necesita nuestro país, de ahí la importancia de que se garantice la estabilidad política e institucional de manera que no se quiebre la credibilidad y confianza entre los inversores y los organismos económicos internacionales lograda por España en estos años. Asimismo, aunque la tendencia de la economía parece que crece a buen ritmo, desde la FOE se advierte que "no se puede, en ningún caso, bajar la guardia por cuanto que los riesgos siguen existiendo y, por ello, el nuevo Gobierno debe mantener el rigor presupuestario y los objetivos de déficit, así como evitar la tentación de ceder a incrementos de gasto que pueden poner en riesgo la consolidación fiscal".

Recuerdan que también se solicitó una reunión con la presidenta de la Junta

La unidad del Estado y la cohesión social y territorial son también para la FOE elementos indispensables para que las empresas de nuestro país puedan encontrar el mejor entorno posible que favorezca la competitividad de las mismas que necesitarán del nuevo Gobierno impulse reformas para robustecer el crecimiento económico y no revertir las que ya están en marcha que, como la laboral, han tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo.

No se olvida tampoco la FOE de "nuestra provincia y confía en que Pedro Sánchez atienda nuestras demandas en materia de infraestructuras que dependen del Estado, especialmente, con un extenso capítulo de obras pendientes que va siendo hora que se le vaya dando la conveniente respuesta. El compromiso con nuestra provincia debe materializarse de forma firme y contundente, mantiene la FOE, que solicitará una reunión con los responsables del Ministerio de Fomento en el momento que se designen para continuar reivindicando nuestro déficit en inversiones públicas, estando a la espera de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, les reciba y hacer lo propio en lo que respecta al Gobierno andaluz".

En todas estas cuestiones, la junta directiva de la FOE muestra su firme compromiso en contribuir a la modernización de la economía, la competitividad de las empresas y la creación de empleo desde Huelva por España.