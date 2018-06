La Escuela Técnica de Ingeniería estará operativa en febrero de 2019

De este modo, y tras cerca de una década después de que se pusiera la primera piedra, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se activará con lo que el Campus del Carmen asumirá el ritmo que se diseñó hace tiempo. Pese a ello, no hay que olvidar que la mitad del traslado ya se efectuó hace un par de años aunque los alumnos desde entonces, han de vivir una cierta dualidad ya que la parte teórica de sus grados la reciben en El Carmen mientras que para las prácticas aún son necesarios los traslados a La Rábida. Para que estos estudiantes, cerca de 3.000, pudieran desembarcar en El Carmen, fue trascendental la apertura del maxiaulario José Isidoro Morales, otro edificio de lánguida historia hasta que finalmente pudo hacerse operativo.

Aunque no hay lugar para sus laboratorios en el nuevo edificio, se han ido buscando recursos. Uno de ellos se encuentra en la Facultad de Experimentales. Allí ocuparán el espacio que dejará el Departamento de Ingeniería Química. Trabajo Social, por su parte, cederá dos despachos para el desarrollo de tutorías. Algunas otras dependencias serán ocupadas en el Marie Curie.

Maña y Andújar recordaron que el futuro del edificio fue una de las prioridades nada más llegar el actual equipo de gobierno de la Onubense. Tal fue así que en julio de 2017 "solicitamos una entrevista con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y nos comentaron que el permiso de primera ocupación no había sido concedido por dos razones fundamentales: una es que el edificio había sufrido cambios respecto al proyecto originario. La otra, el cambio de normativa en las medidas contraincendios que habían dejado obsoleto ese proyecto inicial en este sentido.

Hay futuro para La Rábida

No se le pasa por la cabeza al equipo de gobierno de la UHU abandonar el Campus de La Rábida. Obviamente ha perdido mucha vida universitaria que ha sido ganada por El Carmen. De hecho, las titulaciones de la ETSI siempre han confiado en que el traslado a la capital suponga un efecto llamada para que más alumnos se animen a emprender alguno de sus nueve grados por la facilidad en las comunicaciones que supone estar en la capital. La Rábida sin embargo mantendrá su carácter investigador ya que por la naturaleza de algunas de las instalaciones -invernadero, animales...- no es factible su traslado. De los edificios con los que cuenta el campus, el Martín Bolaños también se destinará a la labor investigadora. Junto a ello, "siempre surgen en la Onubense, algunas empresas spin off que allí pueden tener un buen lugar de ubicación", indicó el vicerrector de Infraestructuras, mientras que otro de los proyectos que allí puede quedar albergado es el de un acelerador de empresas; una iniciativa que ya está en marcha en otras provincias andaluzas.