Educación sitúa en un 5% los niños con alta capacidad intelectual

Entre el mito y el estereotipo se mueven unos chavales que se encuentran con lo que hoy en día se conocen como niños con altas capacidades intelectuales (ACI). Afortunadamente, la detección de estos estudiantes ha evolucionado muy positivamente en estos últimos años. De hecho, en 2011 la Junta de Andalucía estableció un protocolo que arranca desde la etapa de Educación Infantil aunque se estima que a través de él se detecta el 25% de los casos. Estamos hablando de un fenómeno que, según se señaló desde la Delegación Territorial de Educación, afecta entre el 2% y el 5% del alumnado aunque "no se pueden aportar datos numéricos por la complejidad del concepto y la interpretación".

Sin embargo, la impresión que se recibe cuando uno se acerca al ámbito de los chavales con ACI y sus familias es que aún queda mucho por hacer. En Huelva, Areté nació en el año 2000 para dar respuesta a lo que ellos entendían como una falta de atención que se les dedicaba a estos chavales. Diecisiete años después, su presidenta, Inmaculada Pérez, destaca la buena relación existente con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la Delegación de Educación. En otras palabras: algo ha cambiado pero para Pérez queda mucho aún por avanzar. De hecho, es categórica: "No hay sensibilidad hacia este tema en el sistema educativo y sentimos que aún hay mucha discriminación". Para ello, hay profesionales que esgrimen argumentos como "que tenemos a nuestros hijos sobreestimulados, de manera que si no sacan sobresalientes no se les considera que tengan altas capacidades". Este ambiente en buena parte hostil, conlleva que "haya un alto porcentaje de fracaso escolar porque los chavales reciben desprecio y falta de comprensión". La presidenta de Areté volvió a ser rotunda al decir que "espero que un día no se les vea a estos chicos como un problema o una amenaza. Reconoce que "las adaptaciones curriculares están más pensadas para los niños que tienen un nivel más bajo que el normal que para los que destacan por encima". Ese conglomerado de datos implica que "no sea raro que los niños ACI presenten cuadros de ansiedad y estrés". Junto al equipo EOE, Areté se siente muy unida y agradecida a la colaboración que le presta la Universidad de Huelva. Con esta institución mantiene un convenio de colaboración. La UHU les presta nada menos que quince aulas donde pueden realizar distintos talleres incluido uno para padres. Todos los colaboradores son profesionales especialmente de los grados incluidos en Ciencias de la Educación y Psicología que prestan su labor como voluntarios aunque tampoco es raro encontrar alumnos que deciden realizar su trabajo fin de grado (TFG) participando en las actividades de Areté. La asociación trabajo en la actualidad con 150 familias "y el número sigue creciendo". Otro lugar de actividad de Areté se encuentra en el Colegio Reina María Cristina de Isla Cristina, un centro que asimismo facilita sus instalaciones.

La deficiente atención provoca que algunos de estos chavales sufran fracaso escolar

Otra entidad que trabaja con estos niños en la provincia, es la Fundación Avanza que recientemente organizó un concierto benéfico en Calañas. Uno de los patronos de esta fundación es Diego Rodríguez quien indicó que se trata "de una entidad muy relevante en el trabajo con las altas capacidades". Sus actividades se reparten tanto a nivel presencial como on line. Rodríguez insistió en que "trabajamos con mucha gente a muchos niveles" resaltando que no se busca ningún tipo de beneficio económico por tratarse de una fundación.

Ana Santamaría por su parte, es la orientadora del Instituto La Orden. Explicó que "desde Educación Infantil se busca el rastro de aquellos niños que pueden destacar, una responsabilidad que recae en los equipos de orientación". Sin embargo no todos son detectados en esa fase educativa de manera que se mantiene ese protocolo en Educación Primaria hasta, por decirlo así, se llega al momento crítico que es el paso a Secundaria. Para ello, el equipo de orientación de los institutos consulta lo que los tutores de todas las unidades de Primaria han colgado en el Programa Séneca que es la columna vertebral del sistema educativo andaluz. Esos tutores han realizado previamente, cuestionarios a todos los alumnos haya o no sospechas de que tengan altas capacidades. El Séneca asimismo refleja los cuestionarios enviados a las correspondientes familias.

El protocolo comienza con un cuestionario que deben cumplimentar en tercero de Infantil y sexto de Primaria, padres y educadores. Ahí se exploran algunos de los signos que se suelen dar en estos menores: lectura precoz, preguntas e inquietudes impropias para la edad, habilidad para el razonamiento abstracto o determinadas características para el desempeño social. Solo cuando los cuestionarios desvelan cualidades extraordinarias, se realiza una prueba al menor que, de resultar positiva, da lugar a una evaluación completa y a la elaboración de su perfil.

Santamaría añadió que "durante el primer trimestre de 1º de ESO, es cuando recibo todos los cuestionarios y tengo que proceder a su baremación. Según la puntuación que consigan, concreto cuáles son los alumnos que han de evaluarse". Si el niño pasa las pruebas se procede al diagnóstico reflejado en el Informe de Evaluación Psicopedagógica.

A los chavales con ACI -no se trata de un perfil concreto y único- se les pone delante distintas propuestas. Esto pasa por ejemplo, con la profundización de los contenidos; el enriquecimiento curricular que intenta dar respuesta a la creatividad que suelen mostrar estos niños; avanzar contenidos de cursos más avanzados o directamente, pasar al alumno a un curso superior a su edad. Como opinión personal, Santamaría no está de acuerdo con esta última alternativa ya que hay que tener en cuenta otros elementos que van más allá de lo didáctico como es la relación con sus compañeros.

La orientadora de IES La Orden indicó que "hay muchos mitos en referencia a estos niños como aquel que dice que son tan inquietos que pasan de estudiar porque no les motiva. Lo cierto es que les cuesta menos trabajo que a sus compañeros y necesitan un enriquecimiento".

Santamaría también destacó que "las familias suelen volcarse mucho con sus hijos cuando presentan estas características, aunque por desgracia sus potencialidades dependen en buena medida de los recursos económicos que cada unidad familiar tenga".

Cuando estamos hablando de niños con altas capacidades estamos haciendo referencia a unos coeficientes intelectuales que giran alrededor de los 125 cuando lo normal es estar entre 90 y 100, "si bien nos han llegado casos de niños cuyo coeficiente llega hasta los 186".

Los niños con altas capacidades o los superdotados -el máximo nivel- están incluidos en lo que la Consejería de Educación entiende por alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. En su protocolo, dentro de lo que considera como alumnado con altas capacidades intelectuales, Educación incluye a todo el "alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.

A efectos de clasificación, considera tres grupos: Sobredotación intelectual, que supone "un nivel elevado de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial, acompañado de una alta creatividad". En segundo lugar incluye el talento complejo que supone una "combinación de varias aptitudes con un percentil superior a 80 en al menos de tres capacidades cognitivas". Finalmente se encuentra el talento simple que supone "una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico".