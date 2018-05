Diputación, Ayuntamiento y agentes firmarán el pacto por el AVE el 1 de junio

No obstante, al PP onubense no le cabe ninguna duda de que lo anunciado por el ministro se cumplirá. De hecho, desde la dirección del partido se ha pedido "lealtad institucional" y "altura de miras" a los dirigentes socialistas. Al respecto, Manuel Andrés González apuntó hace unos días que "el proyecto que va ser la llegada del AVE a Huelva sí que es el gran pacto por la provincia" y éste "precisa la suma de todas las administraciones".

Gallardo llevará el debate de la Huelva-Cádiz al próximo Pleno

Ruperto Gallardo ha registrado una moción, que se debatirá en el Pleno municipal del próximo miércoles, en la que el edil no adscrito solicita que el Ayuntamiento de la capital inste a cuantas administraciones supramunicipales sea necesario para impulsar una vez más el debate sobre la carretera Huelva-Cádiz, y ponga todo su empeño en que llegue a buen fin, por el bien de la provincia, pero también de la ciudad, "por el desarrollo empresarial y el empleo" que, a su juicio, generaría esta infraestructura. Gallardo considera que "no es de recibo" que Huelva y Cádiz sean "las dos únicas provincias limítrofes que no están comunicadas por carretera de toda Europa" y, aunque reconoce que este asunto se ha abordado en numerosas ocasiones, bajo su punto de vista se ha hecho "con ánimo de confrontar" en lugar de con "un verdadero interés de buscar soluciones plausibles". Gallardo sostiene que existen varias alternativas, todas ellas con argumentos a favor y en contra. Así, apunta que se han estudiado trazados que afectaban al Parque Nacional de Doñana, mientras que otros lo bordeaban. Incluso se llegó a hablar de la conexión marítima, si bien "a las administraciones les ha dado miedo tomar una decisión". Bajo su punto de vista, la Huelva-Cádiz comunicará con mayor facilidad los dos puertos más importantes de Andalucía, así como dos enclaves industriales de gran peso. De este modo, los sectores comercial y turístico también se verían beneficiados por el hecho de no tener que pasar por Sevilla para ir de una capital a otra. "Existe un trazado no invasivo al parque, el de Hinojos-Lebrija, al que le faltan aproximadamente unos 15 kilómetros para su terminación", indica el concejal. Aunque sostiene que no exige que ésta sea la solución adoptada, Gallardo reclama que "de una vez por todas" las administraciones se pongan de acuerdo para dar una respuesta a una demanda "histórica" de los onubenses. Y en su opinión debe ser el Ayuntamiento de Huelva, como capital de la provincia, quien exija al resto de administraciones que se pongan manos a la obra.