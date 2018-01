Demoras de más de diez días para poder ser atendido en la consulta del médico de familia

La Asociación Huelva, por una sanidad digna se ha hecho eco de la presión asistencial que durante estos días, se vive tanto en Atención Primaria como en los hospitales. Su portavoz Paloma Hergueta indicó que hay centros de salud que tienen demoras de más de diez días para dar cita a los médicos de familia. En un comunicado, esta asociación denuncia varios de los problemas que los profesionales sanitarios están afrontando en estas jornadas como la estresante carrera "contrarreloj en la que se han convertido las consultas de Atención Primaria para poder atender, en el mismo tiempo, a pacientes pertenecientes a los cupos de otros compañeros que se encuentran de vacaciones". Junto a esto, Hergueta hace referencia al cierre de consultas de especialistas, el de alas y camas por falta de personal que pueda atenderlas y el cese de la cirugía programada. "Por todo ello, -añade Huelva, por una sanidad digna- en estas épocas, las listas de espera se disparan más aún si cabe".

Toda esta situación descrita conlleva, en opinión de Hergueta, que los pacientes acudan a las Urgencias hospitalarias por procesos que podrían haber sido atendidos en su centro de salud o en los puntos DCCU, "saturando las Urgencias, sufriendo esperas interminables para ser atendidos y para poder ingresar en una planta por el déficit de personal y camas disponibles". La otra opción a la que recurren los pacientes es la del 061, "en total, en el fin de semana de Año Nuevo, el 061 atendió 53.381 llamadas en toda Andalucía".

Para esta asociación, se repiten "las mismas situaciones, todos los años, en periodo vacacional y nuestros gerentes o no aprenden o no les importa". "No aprenden o no les importa, -añade el comunicado- que las enfermedades no se toman vacaciones. Que los profesionales que se quedan trabajando son incapaces de dar el servicio que se da cuando las plantillas están al completo".