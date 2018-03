Cruz dice que Marín "no tiene ninguna experiencia en gestión pública de la ciudad"

En un principio, mostró su "máximo respeto" ante la elección de la candidata del PP a la Alcaldía, Pilar Marín. Gabriel Cruz fue escueto en palabras y políticamente correcto. Pero cuando al alcalde de la capital le preguntaron ayer sobre las críticas vertidas por la alcaldable del principal grupo de la oposición respecto a la gestión que los socialistas realizan desde el Ayuntamiento, el regidor se explayó y se despachó a gusto.

"Seguramente será por el desconocimiento. No tiene ninguna experiencia en la gestión pública, es docente. Entonces, es como si a mi me preguntan: ¿qué opina usted de la Facultad de Relaciones Laborales?", aseguró Cruz sin titubeos. Por si no había quedado claro, abundó en su razonamiento: "Creo que eso es producto del desconocimiento, del no conocer la ciudad ni vivir la pulsión del día a día".

Como ejemplos de que la capital es una ciudad que "tiene mucha vida", el alcalde se refirió a algunos de los acontecimientos celebrados recientemente, como la prueba de la Copa del Mundo de Triatlón, que "estaba a reventar"; la Feria de la Tapa, en la que "no se cabía"; o el año vivido durante la Capitalidad Gastronómica, que fue "intensísimo" y "participativo".

También recordó Cruz que en el Ensanche Sur de la capital, que "era un erial", se están haciendo los primeros residenciales, así como que en el estadio antiguo "se va a hacer el ambulatorio de la Plaza Houston, que está en proceso de licitación y en otoño empezarán las obras".

Pero aún quedaba tralla para rato. "Igual no sabe que después de Semana Santa estarán los andamios en el edificio de Hacienda para recuperar un inmueble emblemático, o igual tampoco se ha enterado de que el Banco de España va a ser Museo Arqueológico", manifestó el alcalde que, en un suma y sigue, y como si le hubieran dado cuerda, apuntó que Marín "seguramente también desconoce" que en unos meses se incorporarán diez nuevos autobuses a la flota de Emtusa, así como que se están reformulando las líneas y que se ha contratado a conductores.

Y es que, en su opinión, "a lo mejor hay que contar" que en abril se celebrará el Campeonato de Europa de Bádminton, así como que en la capital "se recuperan edificios" y que "donde no había vida, hay actividad; o que "donde había un mercado en ruinas", en referencia a la plaza de abastos de San Sebastián, se ejecutarán unas obras de reforma integral.

"Menos mal que no hay vida", espetó. Así, Cruz insistió en achacar las críticas al "desconocimiento de la gestión pública de la ciudad, de lo que se hace y de como vivimos la gente en la calle" y, a renglón seguido, lanzó el reto de comprobar si hay actividad en los barrios de la ciudad en los próximos días, cuando se celebre la Semana Santa.

"Yo creo que tiene mucha vida y no me conformo. Porque tiene que tener más aún y hay que hacer muchas más cosas", concluyó el alcalde, aunque también dejó claro que "todos los candidatos y formaciones me merecen el máximo respeto".