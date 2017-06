Consistorio y comerciantes buscan consenso para el rastro solidario del domingo

Ceca Comercio Huelva, Calles del Centro y la Agrupación de Comerciantes de Isla Chica se reunieron la pasada semana con el Ayuntamiento -y volverán a hacerlo en unos días- para encontrar una solución definitiva para el mercadillo solidario que se instala los domingos de 10:00 a 14:00 en las traseras del parque comercial de Marismas del Polvorín.

Según explicó el secretario de CECA Comercio Huelva, Daniel Caldentey, estas asociaciones solicitaron el encuentro con la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso porque "se detectaron algunas irregularidades y le expusimos la necesidad de llegar a alguna solución para regularizar la situación de ese mercadillo que no cumple específicamente toda la normativa de comercio, ya que la ordenanza que regula el comercio ambulante establece que sólo hay un día de mercadillo". Así, los viernes se desarrolla el rastro semanal en el nuevo recinto ferial.

Para las tres asociaciones, el problema es que este rastro solidario de los domingos, "cuyo fondo es muy loable y busca un objetivo muy importante para la integración de personas en exclusión", de alguna manera "se ha convertido entre comillas en un segundo día de mercadillo, algo que no puede ser porque incumple la ordenanza", insistió Caldentey.

No obstante, el Ayuntamiento trabaja desde hace meses en una ordenanza municipal (la actual tiene veinte años), toda vez que la experiencia del rastro de Pérez Cubillas que organiza la asociación Entre dos Caminos se ha consolidado, así como al objeto de ofrecer alternativas a otros futuros mercadillos (de flores o de productos artesanales, por ejemplo), propuestas que hay en otras ciudades como Sevilla o Granada. No obstante, Narciso señaló que el Ayuntamiento está abierto a las propuestas que estas asociaciones les hagan para alcanzar un acuerdo.

La concejala precisó que el origen de este rastro solidario está en una experiencia piloto que se llevó a cabo en diciembre de 2015 y en el marco de una línea de intervención comunitaria, que son actuaciones en el ámbito social para, además de trasformar la realidad de las personas, provocar un cambio social del contexto y enseñar gestión social.

Como el Ayuntamiento detectó necesidades importantes planteada por familias que no se cubren por ninguna línea de acción (el Consistorio tiene sus decretos para pago de luz o agua pero, por ejemplo, para costear un tratamiento de asma a un niño no hay partidas porque no se considera ayuda de emergencia o no lo contempla la normativa) se llevó a cabo en las carpas de la avenida Andalucía una iniciativa solidaria que fue todo un éxito: un mercadillo solidario con 40 puestos.

Lo solicitó y lo organizó la asociación Entre dos Caminos, bajo la supervisión del Ayuntamiento. "Los organizadores eran familias vendedoras ambulantes de la ciudad en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, personas que tienen a hijos tutelados o víctimas de violencia de género", explicó. Son vendedores ambulantes que, en todo caso, "están dados de alta como autónomos". Por otra parte, se abrió también la posibilidad de que asociaciones de Huelva montasen estands para promocionar su actividad, tal y como hicieron Ansares, la Asociación de Animalistas o Feafes.

Aquella experiencia fue todo un éxito y, además, los comerciantes realizaron una donación voluntaria para un fondo de emergencia social que en esas navidades gestionaba la Ciudad de los Niños. Así, se paliaron situaciones que no entran en programas del Ayuntamiento, según indicó la edil.

Debido al éxito, el Ayuntamiento pensó en mover este rastro a una de las tres Zonas de Transformación Social catalogadas por la Junta de Andalucía: Marismas del Odiel, Torrejón y Pérez Cubillas. Así, finalmente se decidió hacerlo en Pérez Cubillas como un programa de intervención comunitaria para promover esa transformación social. Un espacio en el que, según señaló, no hay tráfico un domingo y no molesta a nadie.

De este modo, el mercadillo echó a andar y hasta ahora, la asociación ha pedido sus permisos, que se renuevan cada tres meses en función a la evaluación de la actividad (el plazo de autorización actual culmina en octubre). Así, Narciso le expuso a los comerciantes durante la reunión de la pasada semana que lo idóneo es buscar propuestas de cara a octubre, siempre desde el consenso.

"Los vendedores ambulantes van rotando y todos tienen informes de las trabajadoras sociales. Ahora hay 70 puestos que no todos son vendedores ambulantes en exclusión social, sino que también hay entidades: en un puesto venden libros de segunda mano, por ejemplo", explicó la concejala.

En cuanto a incidencias, Narciso precisó que si se detecta algún tipo de venta irregular se anula inmediatamente, si bien comentó que se registraron quejas de la Policía Local por venta de productos falsos de vendedores situados en las afueras del mercadillo, que está delimitado por "conos homologados y balizas instaladas por la asociación".

En estos momentos, el fondo de emergencia al que van a parar las donaciones, que ascienden a 500 euros cada dos meses, lo gestiona el economato Resurgir. Además, voluntarios registrados en la Agencia Andaluza del Voluntariado se encargan de la limpieza de la zona. Este personal también está compuesto por personas en riesgo de exclusión.

La concejala valoró que desde que funciona este rastro en Pérez Cubillas hay establecimientos hosteleros que abren los domingos y algunos comerciantes que se quejan de que no venden nada de lunes a viernes se han integrado en el rastro. De este modo, la iniciativa ha provocado un "movimiento económico" en la zona en un día de la semana en el que, según recordó, no hay oferta de comercio.