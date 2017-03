El Consejo de Alumnos cierra su crisis con la dimisión del delegado y elecciones el 17 de abril

El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh), celebrará el 17 de abril elecciones para nombrar un nuevo delegado después de que esta misma semana presentara su dimisión Cristóbal Romero.

El Consejo celebró un pleno extraordinario el martes pasado en el que se decidió que el dimitido Romero siga en ese cargo en funciones hasta que haya un nuevo delegado. Asimismo, se abrió un plazo de presentación de candidaturas hasta el 5 de abril.

El pleno del martes no estuvo exento de polémica toda vez que el Consejo vive una situación sin precedentes, ya que su normativa no prevé qué decisión tomar en caso de la dimisión del delegado. No es la primera vez que un delegado del Caruh presenta su renuncia. En noviembre de 2014 lo hizo Pablo Martín de Gorostidi, aunque en esa ocasión fue sustituido por el vicedelegado Juan Antonio Contreras. En 2009 le tocó el turno a Iván Garrido, quien dimitió ya que desde distintos ámbitos se consideró incompatible su cargo de delegado con el de presidente de Nuevas Generaciones del PP de Huelva.

Aparte de las elecciones que en abril darán como resultado un nuevo delegado, una buena porción del malestar existente entre los delegados de titulación estriba en que las elecciones no son de sufragio universal, como sucede en otras universidades, sino que se ciñen a la veintena escasa de delegados de titulación.

La crisis vivida en el Consejo en este mes de marzo surgió a raíz de conocerse la desaparición en su sede de 2.500 euros que tenían como destino el Programa Matrícula. Esa cantidad era parte de lo conseguido en la fiesta solidaria organizada por el ente estudiantil y que se celebró en noviembre para conseguir fondos destinados a los alumnos con problemas para el pago de tasas.