Comprar seguro en Internet

El comercio electrónico constituye uno de los servicios de la sociedad de la información que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.

La Policía Nacional como institución pública vela por los derechos de los consumidores y para ello ha recopilado una serie de consejos y pautas útiles dirigidas a los usuarios que acceden a estos servicios a fin de poder ofrecerles la mayor protección posible antes, durante y después de la compra o contratación on line.

Instalar una herramienta antivirus y analizar el dispositivo antes de realizar la transacción para detectar posibles amenazas. Si el dispositivo está infectado, podría poner en riesgo la propia compra.

Confirmar que el sistema operativo del dispositivo esté actualizado con la última versión, para evitar que un fallo de seguridad en éstos permita a un ciberdelincuente tomar su control y ejecutar acciones maliciosas sin el conocimiento del usuario.

Revisar los programas y las aplicaciones instaladas y eliminar todas aquellas que no se estén utilizando. Cuantas más tengamos, más difícil será mantener nuestro equipo actualizado y protegido, además de ralentizar y entorpecer su rendimiento.

Evitar el uso de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes públicos.

No conectar el dispositivo a una red WiFi pública para realizar transacciones en las que hay intercambio de información confidencial, como es el caso de las compras on line, el acceso a datos bancarios o pasarelas de pago, ya que el riesgo de que las comunicaciones sean interceptadas durante el proceso de compra es alto. Configurar el router WiFi doméstico adecuadamente para que terceros no puedan conectarse a la red. Infórmate de cómo proteger la WiFi de tu casa.

La información de la tienda on line, requerida por distintas normas legales, suele incluirse en páginas con denominaciones como "Aviso legal", "Términos de uso" o "Política de privacidad". Éstas suelen ser accesibles mediante enlaces ubicados en los extremos superior o inferior de la página principal del comercio on line.

Es obligatorio que el comercio on line proporcione, entre otros, estos datos: nombre completo de la entidad (persona física, sociedad, fundación, etcétera), número de identificación fiscal (NIF, NIE o CIF), datos de su inscripción en el registro mercantil, dirección postal y dirección de correo electrónico.

Los menores de 14 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio on line recoja y trate sus datos personales; son sus representantes legales (padres o tutores) quienes pueden hacerlo en su nombre.

Aquellos comercios on line que necesiten tratar datos de menores de 14 años deberán disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico.