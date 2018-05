Clamor del movimiento feminista por los 200 millones del pacto de Estado

Huelva se sumó ayer al movimiento estatal promovido desde cientos de agrupaciones feministas del país para pedir al Gobierno que cumpla su compromiso y financie con 200 millones de euros al año el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en septiembre, toda vez que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyen sólo 80 -que son los que se contemplaban para medidas estatales-. Faltan, por lo tanto, los 100 comprometidos para repartir entre las comunidades autónomas y los 20 para los consistorios.

"¿Dónde está, no se vé, la igualdad de la mujer?", "Contra el patriarcado y su violencia, feminismo con respuesta" , "No es no" y otras consignas sonaron en la tarde de ayer en la plaza de las Monjas, donde decenas de personas acudieron a la llamada de la plataforma feminista onubense.

María José Fernández, de la Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán, advirtió de que un pacto de Estado no sirve de nada y "es papel mojado" si no cuenta con la dotación presupuestaria adecuada, por lo que valoró que, en este caso, las mujeres "nos volvemos a sentir engañadas, como siempre". "Esto no es más que una utilización política, cuanto toca, y no queremos que sea así, sino que el compromiso sea real y haya un presupuesto porque eso es lo que está pactado", manifestó. La asociación de mujeres que preside Fernández es uno de los colectivos pioneros de Huelva. Integra, junto a otras asociaciones, la plataforma feminista de Huelva, que echó a andar a raíz de la reforma del aborto de Gallardón. La responsable valoró de forma positiva que la movilización en la provincia esté tomando fuerza: "En las primeras acciones que montábamos éramos veinte pero desde el 8 de Marzo percibo que se visibiliza el movimiento. Nos hemos dado cuenta de que tenemos voz y ya es hora de que la utilicemos".

Representantes del PSOE, IU, Podemos, Equo, UGT y CC.OO asistieron a la concentración. Así, la secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE andaluz, Elena Ruiz, reprochó al Gobierno que no cumpla lo que el congreso le mandató, al tiempo que se preguntó "qué pasa con esos 200 millones que Rajoy y el PP le roban a las mujeres".

Para la concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de la capital, Alicia Narciso, es vital que se cumpla el pacto de Estado y, de lo contrario, todo "se quedará en una declaración de intenciones". "Ha costado mucho esfuerzo, pero da la sensación de que es una careta que nos han puesto para que nos callemos la boca", apuntó.

Por su parte, la coordinadora del área de la Mujer de IU, Charo González, recordó que su formación se abstuvo de firmar el pacto porque "era humo" y "las 23 medidas que se tenían que poner en marcha no se han llevado a cabo" aunque ya ha pasado casi un año. La responsable pidió al Gobierno que "de una vez haga algo y ponga ese dinero necesario para las mujeres".