Ciudadanos protesta por verse excluido de la visita a la estación del AVE

"Hasta que Ciudadanos no ha denunciado públicamente la actitud de Adif con los onubenses no se ha permitido visitar las obras de la nueva estación al alcalde de Huelva". Así se mostró el portavoz del grupo municipal en el consistorio onubense, Enrique Figueroa, tras la visita que realizó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a los trabajos que se están llevando a cabo en la zona de Las Metas, lo que calificó de "vergonzoso y muy triste, que después de dos años de obras desde Subdelegación no se invite a los miembros de la corporación municipal". "Se ha demostrado que la excusa de la seguridad es falsa".

El portavoz de C's criticó que "ayer se vio un claro ejemplo del vergonzoso trato que está dando la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a los miembros del Ayuntamiento de Huelva. Había concejales del PP y miembros del partido a nivel provincial que sí habían sido invitados y, algunos de ellos, ni siquiera llevaban el casco reglamentario".

Por ello, el concejal exige al delegado del Gobierno en Andalucía que "no tome más el pelo a los ciudadanos de Huelva" y le requiere a que "explique de verdad qué cantidades se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el cambio de vía a alta velocidad o para velocidad alta, que no es lo mismo".