Caraballo pide que Fomento plasme en un documento la inversión en Huelva

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, llevarán "un análisis exacto de la situación de las comunicaciones en la provincia onubense" a la reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Así lo manifestó ayer Caraballo, que explicó que le trasladarán al ministro lo que la carencia de infraestructuras "repercute negativamente en cuanto al crecimiento económico y a la instalación de empresas", a las que hay que "darle seguridad para que vengan y para que Huelva siga creciendo".

Según Caraballo, le van a pedir al ministro de Fomento que se plasme en un documento la inversión del Estado para Huelva. El objetivo no es otro que darle seguridad "a esas empresas que vienen, que ponen en tela de juicio lo que le dicen las administraciones porque no se lo creen y cuando van a invertir se lo plantean, porque no saben cuándo va a haber unas comunicaciones dignas".

El presidente de la Diputación incidió en que Huelva necesita seguir creciendo. "Se nos va gente porque necesitamos industria, una generación de riqueza constante y empleo", por lo que "vamos es a intentar que el ministro nos dé un calendario, una hoja de ruta". No quiere que "nos diga lo que le comentó a los empresarios y los sindicatos, que vinieron bastante defraudados de aquella reunión", ya que Caraballo considera que no se trata de "hacer un listado de lo que están invirtiendo en esta provincia sino que nos diga la hoja de ruta, lo que tiene pensado para Huelva". Subrayó que "si no somos capaces de meter en planes importantes las infraestructuras, nunca se harán".

Se refirió a la N-435, "si esa inversión no se plasma en un documento, que se nos garantice que en estos Presupuestos Generales del Estado, en los próximos... en un periodo de cuatro o cinco años se hace una autopista tan necesaria, que vertebre el territorio, cuando nos dé el calendario serán otros cinco años, con lo que vamos a llevar un desfase y el escalón será cada día más grande con respecto a otras provincias".

La próxima semana la Diputación va a presentar un plan de inversiones en carreteras, "y un porcentaje altísimo se lo lleva el eje minero". Propone que el Estado destine a inversiones en comunicaciones el mismo porcentaje que la Diputación en su Presupuesto "y así salimos de una vez por todas de esta incomunicación y abandono que tiene la provincia onubense".