CECA-Comercio prevé un aumento de ventas entre el 5% y el 10% en las rebajas

Los hechos que causan que las navidades para el sector comercial no haya sido todo lo bueno que esperan por parte de CECA-Comercio es que "estamos acostumbrando al publico a unas campañas de promoción en promoción". Del Black Friday se ha pasado al periodo de rebajas con un factor "muy importante", y es que "al estar liberalizado el periodo de rebajas en Andalucía, cada establecimiento es libre de ponerlas cuando quiera".

El pistoletazo de salida de cara casi a la campaña de Navidad fue la celebración del Black Friday que "fue muy bueno de ventas", además de "muy malo" a la vez, porque la venta de todos los días anteriores se "paralizó", según contó a Huelva Información el secretario de CECA-Comercio, Daniel Caldentey. "En navidades ha ocurrido prácticamente lo mismo", y es que "mucha gente se ha esperado a las rebajas y por eso las ventas de navidades no han sido todo lo buenas que esperábamos", aunque han subido "alrededor de un 5%". Eso sí, Daniel Caldentey remarcó que "principalmente estamos satisfechos con la campaña aunque entendemos que debería de haber sido de mayor venta".

El invierno reflejado en las últimas semanas del pasado año, "con temperaturas muy suaves", ha provocado que el consumidor espere a las rebajas para adquirir la ropa de abrigo. El sector textil es en el que "tenemos más expectativas puestas", apuntó Antonio Gemio. El primer día de rebajas, el pasado 7 de enero, al ser domingo abrieron sólo los comercios dedicados a los artículos textiles, y aún así fue un día "flojo". De todas formas, las expectativas positivas de CECA-Comercio están ahí y el aumento de la ventas se prevé. Se espera mejor que el 2017, un año "malo", según Antonio Gemio, y que además no se volteó con la campaña de Navidad, puesto que en el sector textil "prácticamente no se ha notado". La cara de la moneda les salió al sector informático, complementos y bisutería a quienes las navidades les ha resultado "bastante bien".

Una lucha constante con las ventas 'on line'

Uno de los mercados en alza y que es una de las principales alternativas de los consumidores es el campo on line. Las compras a través de internet "nos hacen muchísimo daño", señaló el presidente del CECA-Comercio Huelva, Antonio Gemio. Tanto es así, que la venta on line de artículos de todos los sectores "se está cargando" el comercio presencial. "Es una lucha en la que las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto", apuntó el presidente. En esta línea, Antonio Gemio explicó que el consumidor se tiene que empezar a mentalizar que cuando hace una compra a través de internet "no sabes a quien estás dejándole verdaderamente tus beneficios. Hay muchas páginas que tienen su sede en paraísos fiscales".