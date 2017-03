La Asociación Andaluza de Sociología premia los mejores trabajos de investigación

La Facultad de Trabajo Social acogió ayer el acto de entrega de los premios Mención de Calidad 2015 que la Asociación Andaluza de Sociología (AAS) otorga con el objeto de valorar y reconocer los artículos de este ámbito publicados en revistas científicas cuyos autores sean sociólogos o investigadores sociales y desarrollen su actividad en una institución de la comunidad autónoma.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Huelva (UHU), Francisco Ruiz Muñoz, al queacompañaron Pilar Blanco Miguel, decana de la Facultad de Trabajo Social; Antonio Trinidad Requena, presidente de la Asociación Andaluza de Sociología y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada y Estrella Gualda Caballero, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Sociología y profesora titular de la UHU.

La Asociación Andaluza de Sociología (AAS) tiene entre sus fines la promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones sociológicas.

Los artículos distinguidos en la edición de Menciones de Calidad 2015 han sido Fernando Aguiar González y Antonio Fernando por Tolerating the Intolerant: Homophily, Intolerance, and Segregation in Social Balanced Networks; Eduardo Bericat por The sociology of emotions: Four decades of progress; Wlliam Clark, Ricardo Duque e Isabel Palomares por Place Attachment and the Decision to Stay in the Neighbourhood. Population, Space and Place; Sofía Pérez de Guzmán y Carlos Prieto por Políticas empresariales de mano de obra y configuración social del empleo en España y Antonia Ruiz, Manuel González y Manuel Jiménez por: Identifying with the Nation: Spain's Left-Wing Citizens in an Age of Crisis.