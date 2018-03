Antonio del Castillo: "Ruth sabía que los políticos estaban, no entiendo su reacción"

El comunicado emitido ayer por la tarde por Ruth Ortiz criticando la presencia de cargos del PP en la concentración del domingo a favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable provocó anoche la reacción de otro de los padres convocantes del acto. Antonio del Castillo se puso en contacto con Huelva Información para expresar su sorpresa ante estas manifestaciones. "Me he quedado a cuadros cuando me lo han contado", señaló el padre de Marta del Castillo, quien dejaba claro que desconocía por qué la madre de los pequeños Ruth y José ha reaccionado así. Del Castillo señaló que "ella sabía que los políticos estaban allí porque quedamos media hora antes de empezar en una cafetería y los estuvimos saludando". "Todos sabíamos que estaban porque los habíamos invitado", continuaba, "igual que hicimos por carta con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con todas las fuerzas políticas del Parlamento y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". El sevillano mantenía que en el grupo de guasap que tienen varios padres afectados por la violencia en sus familias "se había hablado desde hace una semana de los preparativos".

Del Castillo además quiso salir en defensa del lugar que se les dio a la representación política en el acto "porque son representantes públicos y no pueden estar en mitad de la muchedumbre". "Una ministra no puede estar en medio de la bulla -afirmaba- por cuestiones de seguridad y por lo que representa". "No es lógico", concluía.

El padre de Marta se confesaba estupefacto ante el comunicado de Ruth Ortiz y afirmaba que "me parece que no se atiene a la realidad porque la realidad es distinta a lo que ella cuenta", concluyó.