La Aiqbe rechaza el traslado de las industrias a otro lugar

José Antonio Agüera, presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, rechazó de plano el cambio de ubicación de las empresas que se encuentran en la ciudad y el traslado a otro lugar "para prestar el servicio a Andalucía y a Huelva; es algo que espero que no se le ocurra a nadie". Agüera se refirió así al tema de la deslocalización en el transcurso de la visita que esta mañana realizó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero a la asociación con la que mantuvo un encuentro en el que destacó el papel de la industria como generador de riqueza "y empleo estable y de calidad".

Agüera señaló que "no me puedo imaginar que vayamos a montar una fábrica en Marruecos para dar un servicio a Andalucía. No creo que se nos pase por la cabeza a nadie y espero que así sea" e hizo un llamamiento a "cuidar la competitividad de nuestros territorios para que, dentro de esa sostenibilidad que hemos considerado como clave que está dentro de nuestro ADN junto a la seguridad que está por encima de todo".

A su juicio, "a partir de ahí, hay que tener las garantías de estar en nuestro territorio sin dejar de estar alineados con la sociedad que nos rodea" y concluyó con el convencimiento de que la deslocalización "es un fenómeno que no debería ocurrir nunca".