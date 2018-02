La Aiqbe espera que "a nadie se le ocurra" deslocalizar las industrias

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) de Huelva, José Antonio Agüera, aprovechó la visita del consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, para insistir en su postura contraria a la deslocalización o traslado de industrias de la actual ubicación en la avenida Francisco Montenegro de la capital onubense y defendió la idea de "buscar la competitividad, sin olvidar la seguridad y sostenibilidad", aspectos ambos que "se encuentran en nuestro propio ADN". El consejero, por su parte, quiso realizar una defensa de la industria como un elemento que fomenta la creación de riqueza y puestos de trabajo "de gran cualificación y en su inmensa mayoría indefinidos".

Agüera expuso su convencimiento de que sería absurdo cambiar de ubicación a las empresas que se encuentran en la capital y trasladarlas a otro lugar situado apenas a unos kilómetros "para prestar el servicio a Andalucía y a Huelva; es algo que espero que no se le ocurra a nadie" y añadió que "no me puedo imaginar que vayamos a montar una fábrica en Marruecos" para traer los productos de vuelta a Huelva. "No creo que se le pase por la cabeza a nadie y espero que así sea", expuso Agüera, quien quiso destacar como factores diferenciadores "la competitividad de nuestros territorios, la sostenibilidad y seguridad" para defender su actual ubicación en la capital onubense como la solución más idónea. A su juicio, "a partir de ahí, hay que tener todas las garantías de estar en nuestro territorio sin dejar de estar alineados con la sociedad que nos rodea" y concluyó con el convencimiento de que esa deslocalización "es un fenómeno que no debería ocurrir nunca".

El responsable de la Aiqbe defendió delante del consejero de Empleo el "potencial de la industria en Huelva" y se mostró convencido de que "aún puede seguir creciendo, ya que es el sector que más invierte en I+D+i, la que más apuesta por el conocimiento y la innovación". En lo que coincidió con el responsable autonómico fue en la defensa de la "cantidad y la calidad de los puestos de trabajo generados por el sector" y vaticinó que se encamina hacia "un crecimiento estable del mismo, con un perfil cada vez más tecnológico" que servirá para conservar e impulsar la competitividad", algo que ve completamente incompatible con una "deslocalización para tener que enviar las industrias a producir a otro país" y después traerlos de nuevo a Andalucía.

Por su parte, el consejero de Empleo defendió la industria como un "instrumento decisivo para impulsar el progreso, ya que una sociedad avanzada, igualitaria y justa no es viable si la industria, o mejor dicho las industrias, no están suficientemente representadas en el PIB de un territorio". Carnero también se refirió a la industria como "un sector por el que merece la pena apostar", y para ello citó su capacidad tractora del resto de actores de la economía del lugar donde se asienta.

El responsable de la Consejería de Empleo aseguró que "sería incierto decir que la crisis, como la caída del precio de las materias primas, no le han afectado; pero hoy día este clúster químico, básico y energético sigue integrado por catorce plantas innovadoras y productivas que emplean a más de 4.300 profesionales, el 94% de los mismos con contrato indefinido".

El consejero mantuvo una reunión con los principales rectores de la Aiqbe y estuvo acompañado por el director de la Agencia IDEA, Julio Coca. Poco antes del transcurso de la misma reconoció que "la suma de esfuerzos, voluntades y proyectos que representa Aiqbe, unida a otras fortalezas provinciales como el Puerto, la Universidad, el tejido minero y las infraestructuras, actúa como elemento dinamizador de la economía onubense y como sustrato de oportunidades". Estas oportunidades, a su juicio, "van asociadas a la atracción de nuevas empresas, para las que ese sustrato y la propia existencia de estructuras empresariales como Aiqbe y el clúster onubense actuaría como un imán".