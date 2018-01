Aguas de Huelva lanza un sistema de alertas 'on line' de cortes de suministro

Bajo el suelo de la capital hay 456 kilómetros de tuberías correspondientes a la red de abastecimiento y 398 pertenecientes a la de saneamiento. Tal vez cuesta hacerse una idea de la longitud total pero, para visibilizarla, el coordinador de comunicación de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva (Emahsa), Antonio Adame, apunta que es el equivalente a desplegar una gran tubería desde la capital onubense hasta Santiago de Compostela.

La red también cuenta con 14.200 acometidas. Según explica el jefe de distribución de la compañía, Damián Lago, dentro de cualquier edificación hay una unidad independiente de edificaciones que, a efectos prácticos, es un portal. Y dentro de un edificio puede haber varios portales, cada uno de ellos con su propia acometida, que es el elemento que une la red general con los vecinos.

Todas ellas han sido digitalizadas en los últimos años y, gracias a esta iniciativa fiable que contempla cada válvula y cada punto de servicio localizado en la ciudad, los clientes pueden disponer ahora través de su teléfono de un novedoso sistema de alertas on line que les informa sobre las incidencias por cortes de suministro de agua, tanto los programados como los provocados por averías.

Servialertas -el servicio multimedia de alertas gratuito a través del móvil y el correo electrónico con el que trabaja la compañía- está orientado a informar a los clientes de cuestiones relacionadas con su servicio de agua potable y saneamiento. Pero hasta ahora, sólo permitía al usuario recibir información sobre cuestiones relativas a devoluciones bancarias (por ejemplo, si el banco no atiende el pago de algún recibido relacionado con el servicio del agua); lecturas de contador (si el operario no ha podido tomar la lectura), avisos de exceso de consumo, incidencias en facturas o nuevos servicios de la empresa, entre otros.

Ahora, con el nuevo sistema de alertas on line, Servialertas permite también a los ciudadanos, mediante SMS o correo electrónico, recibir información relativa a la evolución de los cortes en la red que vayan a afectar a su suministro de agua, como la fecha y hora prevista de inicio, así como la de restablecimiento del servicio.

Según explica el director de clientes de Emahsa, José Alejandro Fernández, todos los oficiales que están en la calle cuentan con una tablet y, en el momento en que detectan una avería, marcan en ella la zona en la que ésta se ubica. El sistema, de forma automática, especifica el circuito de las calles, edificios y acometidas afectados. La información llega a través de un mensaje al sistema informático comercial de la empresa y automáticamente le llega también al ciudadano.

Tal y como indica Fernández, no hay un proceso manual o no se depende de una persona física para hacer todo esto por lo que, por ejemplo, no importa que esté cerrada la oficina cuando ocurre una incidencia, ya que es un proceso automático y desde el momento en el que el empleado traslada la avería, el procedimiento es transparente para el usuario.

La digitalización de las acometidas, tal y como señala, ha sido un arduo pero necesario requisito para poner en marcha esta iniciativa, toda vez que era fundamental relacionar qué vecinos están acogidos a una determinada acometida y saber su localización para que cuando se corte el agua por una avería, el mensaje le llegue correctamente a los afectados y no a otros clientes.

Tal y como explican desde la compañía, el servicio de Servialertas se pone en marcha con el objetivo de potenciar la cercanía con el cliente en línea con los compromisos adquiridos en materia de vinculación con la sociedad, transparencia, impulso de la digitalización y excelencia en el servicio.

En este sentido, las alertas on line sobre incidencias en el suministro de agua suponen un paso más de la empresa en la mejora de la atención al cliente y la sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía. Así, la finalidad de esta iniciativa es dar la máxima información y atención al instante a los ciudadanos.

"Cuando estás en tu casa y no tienes agua se puede deber a muchos factores: a una llave de paso cerrada, a una avería, un problema de pago.... Pero si recibes la información en el momento, ya estás informado de la problemática por la que no dispones del servicio en ese momento, así como el tiempo de duración. Si sabes que son dos horas, te programas y sabes que, por ejemplo, en ese tiempo no podrás poner una lavadora y podrás organizarte y que esta incidencia afecte lo menos posible a tu vida", indica.

O por ejemplo, tal y como señala Lago, "en verano, si estás en la playa tranquilamente a las seis de la tarde y en la calle en la que resides en la capital se ha cortado el agua por una avería, al disponer de esa información ya estás prevenido y así tomarás la decisión oportuna".

Pero para que esto sea posible, la empresa se ha marcado el objetivo de tratar de llegar a todos los clientes al objeto de completar la base de datos, ya que es necesario contar con el número de teléfono del usuario y que éste autorice a la compañía (que se compromete a hacer un uso responsable de esta información) el uso del sistema. Precisamente para completar la base de datos, Aguas de Huelva lanzará una potente campaña informativa.

Para activar las Servialertas basta con que el abonado aporte su teléfono y un correo electrónico a través del teléfono gratuito 900 24 1925, se registre en a través de la sección Contacta de la Oficina Virtual (https://emahsa.aguasonline.es) o realice la petición presencialmente en las oficinas, situadas en el número 7 de la Avenida Alemania.