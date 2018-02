Un punto más amargo que dulce

Corto empate para los intereses del cuadro onubense. Un partido que se antojaba esencial para el Atlético Onubense para salir de la zona de descenso, pero los fallos propios y los aciertos del meta pontanés Cristian dejaron el marcador en tablas. Vargas falló un penalti que pudo poner con 2-0 a los pupilos de Jesús Vázquez.

Los locales llegaban al choque con ganas de sumar una victoria y más aún jugando en casa ante su afición. El técnico del Decano dejó a Manu Torres en el banquillo tras superar su lesión en el tobillo y apostó por colocar a Kun, el recién aterrizado al filial recreativista, que fue la gran novedad en el once inicial del Atlético Onubense.

Muy enchufado comenzó el conjunto de Juanmi Puentenueva. A los tres minutos tuvo un doble córner aunque sin consecuencias graves para los locales; se veía que querían poner terreno de pie medio desde bien temprano. Seguían generándose las ocasiones para los rojinegros, pero no llegaban a perforar la meta de Vichi. Quien logró colocar el cuero en las mallas de la meta local fue Pato, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

El Atlético Onubense se defendía como gato panza arriba y eso hacía que los visitantes creyeran en su potencial y sus posibilidades aumentaran. En el minutos 14 fue Maero el que llevó la ocasión más clara para los rojinegros con un disparo en el que Vichi, con una gran estirada, mando a córner.

Pasaron los minutos y llegó la reacción local con un disparo cruzado de Vargas que se marchó fuera por muy poco. Mientras que los pupilos de Jesús Vázquez tenían que esforzarse para recuperar el cuero, a los de Puentenueva les eran favorables todos los balones divididos. La balanza cambió de lado y se puso de cara para los canteranos del Recreativo. Díaz pudo marcar en una clarísima ocasión con el meta Cristian completamente vendido, pero fue desbarata por Carraña sacando el esférico bajo los palos. Acto seguido, Nené y Vargas no acertaron a perforar la portería con sendos disparos en el área.

En los minutos finales se vio un partido de ida y vuelta con ambos conjuntos queriendo irse al descanso con un gol en su marcador. Y así fue; el recién llegado Kun, después de un saque de banda del filial, colocó el cuero en la meta defendida por Cristian. Aún tuvo tiempo de tener una ocasión más el delantero de Benamejí, pero el portero visitante detuvo sin problemas.

La segunda mitad y con los mismos hombres de la primera, discurrió por la misma tónica, con el San Fermín queriendo anotar un gol, algo lógico después del varapalo en los minutos finales del primer tiempo tras poner Kun el 1-0.

No obstante, la reacción de los pontaneses duró poco. Vargas supo poner los nervios a flor de piel en un disparo de volea que detuvo el portero forastero. Pocos minutos después llegaría la locura a la Ciudad Deportiva. Nené fue derribado por Cristian pero el colegiado, tras consultar con su asistente, decidió no pitar la pena máxima y sí saque de esquina. Unos minutos después, tras unas manos de Maero dentro del área, esta vez sí decretó la pena máxima. Pudo poner tierra de por medio el filial del Decano, pero Vargas, encargado de lanzar el tiro desde los once metros, lanzó el cuero y Cristian detuvo sin problemas.

Quedaba tiempo y los de Puentenueva metieron una marcha más. Alberto Castro lo intentó a falta de 23 minutos para el final con un disparo desde la frontal, ante el que nada pudo hacer Vichi, colándose el esférico dentro de las mallas locales y poniendo las tablas en el marcador.

Toma y daca en los quince minutos restantes para el final del encuentro; se sucedían los cambios en ambos conjuntos para buscar la sorpresa, pero ni uno ni otro lo consiguieron.

Finalmente, tablas en el marcador y punto sumado que no sirve para salir de la zona roja, donde el conjunto de Jesús Vázquez seguirá instalado una semana.