La próxima parada del Circuito es en Cartaya

El Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Maratón 2018 está viviendo unas intensas semanas. Tras la disputa de las citas de Almonte, Villarrasa y Valverde del Camino en un intervalo de un mes, ahora se le sumará la cuarta cita: la XVII Maratón BTT Pinares de Cartaya. Para el sábado 7 de abril ha fijado el CDC Cartaya esta prueba que contará con dos recorridos, uno competitivo y otro en forma de ruta corta.

A partir de las 9:00 comenzará la prueba, que partirá desde el polideportivo Municipal y recorrerá durante unos 70 kilómetros la zona de los Pinares de Cartaya, con puntos tan conocidos de años anteriores como las trialeras, el Embalse de Los Machos, Alto de los Vaqueros o Arroyo Gordo.

Un trazado donde no se acumulará un excesivo desnivel positivo pero que pondrá a prueba a los participantes debido a sus características, plagado de esfuerzos en forma de trialeras, subidas explosivas y zonas con arena propia de los pinares. Las lluvias caídas en las últimas semanas, además, han dejado el recorrido en unas condiciones óptimas para el disfrute de los bikers, por lo que el éxito de participación está garantizado.

Además, hay una ruta corta novedosa de algo más de 50 kilómetros con menor dificultad pero igualmente disfrutable. Comparte con el recorrido competitivo los primeros 39 kilómetros, fijándose en ese mismo lugar un punto de cierre de control a las 12:40. En ambos casos la línea de meta está fijada en la Plaza Redonda, en pleno centro de Cartaya.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 2 de abril a las 23:59, con un tope máximo de 500 inscritos. Las categorías convocadas son las comprendidas entre júnior y máster 60 más los cicloturistas, todas ellas masculinas y femeninas.

El día de la prueba no habrá posibilidad de inscripción in situ, por lo que se recomienda formalizarlas antes del cierre de plazo para no quedarse sin dorsal. El horario de recogida de dorsales y verificación de licencias es de 7:30 a 8:30 junto a la zona de salida de la prueba. A la finalización del evento el CDC Cartaya premiará con trofeo a los tres primeros y con medallas a los puestos 4º y 5º de cada categoría competitiva.

La siguiente prueba de este Circuito se llevará a cabo ya en junio, el domingo 10, con la disputa de la 11ª Maratón BTT Hornos de Cal-Extreme Bike Santa Ana la Real 2018, que también será puntuable para Open de Andalucía, de la que será la primera cita.