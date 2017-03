Un penalti deja a La Palma sin victoria ante El Viso

Encuentro entre dos equipos situados en la mitad de la tabla clasificatoria que buscaron puntuar para certificar lo antes posible la permanencia. El Viso UP se encontró con una victoria que seguramente no pensaba encontrar. A pesar de ello La Palma no se vino abajo ante el impetu de los locales que buscaron durante los 90 minutos la victoria.

Cuando el árbitro dio permiso para poner el balón en juego se vio cómo los visitantes desplegaban un juego práctico que evitaba cualquier error propio que beneficiara a los locales. El Viso UP evitó con su presión que La Palma jugara al fútbol que tiene acostumbrados a sus aficionados en su feudo, obligándolos a tener la mayoría de sus ocasiones a balón parado. Pasado el primer cuarto de hora Andrés rozó el gol en un lanzamiento de córner que remató fuera por poco.

A 10 minutos del descanso, La Palma gozó de una ocasión mediante una falta lateral que Manu Calle envió al primer palo obligando al portero a desviar a corner cuando ya casi se cantaba el gol en la grada. Sin embargo, se adelantarían los visueños en el marcador con en una pena máxima señalada por falta de Andrés a Álex dentro del área. Una decisión muy discutida en el terreno de juego. Luna se encargó de transformar el penal y poner el 1 a 0 en el marcador.

A pesar del jarro de agua fría La Palma tuvo una nueva oportunidad antes del descanso con un centro diagonal de Manu Calle que Prieto cabeceó desviado a portería. Tras la reanudación, el equipo entrenado por Eusebio Navarro buscó mantener el mismo resultado en el marcador retrasando la línea de presión hasta medio campo y esperando los ataques de La Palma para sorprender a la contra.

La Palma buscó llevar la iniciativa del encuentro pero se vió con falta de fluidez en el juego y acierto de cara al gol. A pesar de ello tuvo más oportunidades para igualar el marcado e incluso para darle la vuelta. Antes de llegar al minuto 20 de la segunda parte un pase de Emilio en profundidad a Diego que remató sin ángulo obligando al portero a desviar a córner para evitar el gol. En ese mismo saque de esquina Andrés volvió a rematar de cabeza, y con mayor acierto dirigió el remate a portería, pero el guarmeta mejor colocado atajó el disparo sin problema desvaratando la ocasión palemerina.

El Viso UP pudo aumentar la ventaja en el marcador mediante un centro de Javi que fue cabeceado por Álex completamente libre de marca, pero Fernando bien colocado blocó sin problema. A 10 minutos del final los palmerinos volvieron a rozar la igualada de la contienda tras una falta lateral enviada al corazón del área donde Antonio José remató de cabeza sin la fuerza necesaria para poner en aprieto al guardameta visitante.

A pocos minutos del final volvió a saltar la polémica debido a que en una jugada palmerina se envió el balón al área y este impactó en el brazo del visitante Ángel dentro del área. Lo que hizo que se pidiera penalti a favor de los locales. Ya en los minutos finales y de prolongación no se jugaría más debido a las sustituciones y a las perdidas de tiempo del cuadro visitante.