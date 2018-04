"Estoy al 100 por 100 y con ganas"

Carolina Marín atendió ayer a los medios de comunicación en la zona mixta del Palacio, dejando claro desde el principio que su objetivo es el oro y que llega en un buen momento de forma a la cita.

A la campeona olímpica se le ve tranquila, con ganas de que llegue su debut: "Ya no tengo las molestias que tenía en el abductor izquierdo de la pierna y que me aconsejaron no jugar la última jornada de la Liga Danesa, para no forzar y así reservarme para este Europeo. Ahora mismo estoy al 100 por 100, con ganas de empezar y darlo todo en la pista. Ha sido pisar mi tierra y curarme entera", comenta con buen humor. "Las sensaciones están siendo muy buenas y estoy contenta. Nos hemos venido unos días antes para adaptarnos al clima, algunos días ha llovido, otros ha hecho calor... pero la adaptación ha sido muy buena. Estoy con muchas ganas de salir a la pista".

Jugar en casa puede ser un arma de doble filo, por la motivación y por la presión extra que conlleva: "Tiene las dos cosas; la presión puede ser el autocontrol conmigo misma; es muy emocionante, algo que voy a vivir por primera vez en mi vida, es un sueño cumplido (jugar un Europeo en el Palacio que lleva su nombre). Parece mentira toda la gente que estará ahí apoyándome y empujándome para que consiga el domingo el oro europeo".

Carolina Marín vuelve a jugar un partido en Huelva después de más de seis años: "No sabía ese dato. Me hace muchísima ilusión jugar aquí en mi tierra, con toda mi gente".

Este campeonato es distinto a los demás por el hecho de jugar en casa. ¿Las sensaciones son distintas a las de los tres últimos Europeos? "Jugar en casa te da sensaciones diferentes y bastante buenas, sentirme arropada por mi gente me dará un empujón en la pista que para mí es muy necesario".

Un cuarto título europeo no lo ha conseguido nadie en la historia del continente: "Lo más importante es lograrlo aquí en casa". Es la gran favorita al título y no pierde un partido con una jugadora europea desde hace casi cuatro años (con la escocesa Gilmour en el Open de España, con la que se ha enfrentado en las dos últimas finales europeas): "Por ahora no pienso en la final del domingo, tengo que pensar en el día a día, paso a paso. Hay muchas rivales, Gilmour, Beatriz Corrales, varias danesas...".

Carolina llegó el lunes a un Palacio de Deportes que lleva su nombre y que tiene un cartel gigante con su imagen: "Siento mucha emoción, no sé describirlo con palabras. Es un paso importante y una alegría que la gente vea este deporte en directo. Es muy importante para el bádminton español haber traído este torneo aquí y ojalá que muchos futuros niños empiecen a practicar el bádminton y salgan muchos campeones. Es el primer paso para enganchar a los chavales, promocionando el Europeo por todos los colegios para que asistan. También es muy positiva la aportación económica para la ciudad, ver los hoteles llenos, los restaurantes...". "Hay unos 2.000 niños chillando y gritando en las gradas y es una alegría", añade.

Debe ser muy complicado mantener el nivel tras todos los éxitos acumulados en su trayectoria, peleando casi siempre por los títulos. "Quedan dos años para los próximos Juegos Olímpicos pero el tiempo pasa rápido. Es importante ir ganando confianza poco a poco; he pasado mucho tiempo con lesiones, parando en los entrenamientos, y este Europeo puede ser un punto de inflexión que me llene de confianza para afrontar los próximos retos, sobre todo el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en agosto".

La volantista formada en el Recreativo IES La Orden comentó entre sonrisas que "muchísima gente me ha pedido entradas pero es imposible complacerles a todos, incluso mucha familia mía no va a poder venir porque las entradas han volado".

"Mi entrenador es meticuloso para que nada me distraiga y por eso una de las decisiones que hemos tomado ha sido quedarme en el hotel (en vez de su casa) para estar lo más concentrada posible. A mi familia se lo dije antes de venir, que no estaba aquí de vacaciones, sino que acudo a un Campeonato de Europa y no podría estar con ellos todo el tiempo que me gustaría, pero ya tendré tiempo de venir de vacaciones y estar con ellos relajadamente", concluye.