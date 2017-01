La Ruta del Jamón se disputa este domingo

La XII Ruta Cicloturística del Jamón, de dificultad media-alta, organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Aracena, en colaboración con el Club Cicloturista La Pasión de los Fuertes de Aracena, tendrá lugar este domingo con 140 corredores, el máximo permitido desde 2015 cuando se incrementó en diez plazas.

Un año más, y van varios seguidos, se completa con prontitud el total de inscritos sin dificultad.

Además, como ya ocurre en estos últimos años, los empadronados en Aracena han tenido un plazo previo para inscribirse y luego abierto para el resto de participantes. Para todos, como también es habitual, un precio de 15 euros, y siempre para mayores de 18 años además de la obligación de llevar el casco. De igual forma, ya conocido en estas últimas ediciones, no se va a dejar participar a ningún corredor, mayor o menor de edad, que no esté previamente inscrito y que no lleve su dorsal.

De los 140 inscritos habrá casi 70 corredores locales, sobre la mitad, que incluye a aficionados de Aracena y pueblos donde pasa la ruta; Los Marines, Fuenteheridos y Galaroza. El resto proceden en la mayoría de casos de las provincias de Huelva y Sevilla.

La prueba podría crecer en participantes, pero no se hace debido a que los responsables del Parque Natural serrano no permiten que haya tantos corredores a la vez por los caminos de la Sierra. En total serán 36 kilómetros por la zona central de la comarca, en concreto de los términos de Los Marines, Fuenteheridos, Galaroza y Aracena, siendo este último el punto de salida a las 9:30 desde el polideportivo y la llegada al polígono industrial Cantalgallo (inicio del camino de la Fuente del Castaño). Por sexto año consecutivo, los 12 últimos kilómetros serán cronometrados.