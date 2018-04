Reaparición y victoria

Tras más de dos meses lesionado, Rafael Nadal reapareció en una pista de tenis para tumbar por 6-2, 6-2 y 6-2 al alemán Philipp Kohlschreiber y colocar el 1-1 en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis. Antes, Alexander Zverev había adelantado a Alemania con su triunfo por 6-4, 6-2 y 6-2 sobre David Ferrer, pero Nadal logró el empate, por lo que la serie quedará definida mañana.

Número uno del mundo, Nadal no disputaba un partido desde el 23 de enero, cuando una lesión en el psoas ilíaco de la pierna lo obligó a abandonar en los cuartos del Abierto de Australia. Trató de regresar a finales de febrero en Acapulco, pero se resintió y decidió no jugar tampoco en Indian Wells ni en Miami.

El campeón de 16 Grand Slam entrenó durante la semana en Valencia y su capitán, Sergi Bruguera, le entregó el liderazgo del equipo. Ayer se mostró muy seguro y sin molestias físicas, una garantía para España.

"Personalmente llevo unos meses complicadillos en los que no he podido terminar ningún evento", recordó Nadal. "A nivel de juego me siento bien, pero uno tiene que jugar y ganar partidos para coger ritmo. La mayor inquietud cuando uno vuelve a competir es el físico", añadió el tenista de Manacor.

Nadal sólo ha perdido un partido en la Copa Davis, el primero que jugó en la primera ronda de 2004 ante el checo Jiri Novak. Desde entonces, sólo constan triunfos. "Jugar en casa es una sensación muy especial. Ahora estamos 1-1 y nos tenéis que ayudar", señaló aún sobre la tierra batida del coso valenciano.

Al igual que Nadal, Zverev cumplió con los pronósticos en el primer partido. El número cuatro del mundo se adaptó perfectamente al cambio de superficie y no dio ninguna opción a un jugador tan experimentado como Ferrer. "Fue una actuación sólida para haber entrenado sólo tres veces en arcilla", afirmó Zverev.

Hoy se disputará el punto de dobles, con Feliciano López y Marc López en el lado español y Tim Pütz y Jan-Lennard Struff en el alemán. No obstante, puede hacer cambios hasta una hora antes del choque y no de descarta que Rada Nadal sea uno de los la que la dispute. El capitán español, Sergi Bruguera, afirmó que anoche decidiría los jugadores de cada enfrentamiento.