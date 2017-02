El Punta del Caimán niega las acusaciones del Goyu

El Punta del Caimán asegura que las acusaciones del Goyu Ryu de que sus jugadores fueron agredidos son totalmente falsas, por lo que el club se mostró indignado y sorprendido por la actitud del equipo norteafricano, en especial su entrenador y el delegado.

El Goyu Ryu, de la Liga Nacional de Juveniles, denunció ayer la agresión a sus jugadores por decenas de espectadores que saltaron al campo al término de un partido disputado en Isla Cristina.

Si hubiera agresiones estaría reflejado en el acta y la Guardia Civil hubiese intervenido"

Los incidentes, según fuentes del club ceutí, se produjeron el domingo al término del encuentro Punta del Caimán-Goyu Ryu de la 22ª jornada del grupo XIV de Liga Nacional Juvenil que se celebró en el campo Emilio de los Santos El Candel de Isla y que acabó con triunfo local por 5-0.

David Mena, entrenador del Goyu B, aseguró a la web Ceuta Deportiva que "nada más empezar el partido nos dijeron 'tener cuidadito que estáis jugando en España'. El ambiente era muy hostil y hemos pasado miedo. Ha sido lamentable ver a más de cien aficionados saltar al campo para pegarle a los niños. Han tenido que intervenir la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local para evitar un problema gordo".

José Antonio Munell, presidente del Punta del Caimán, asegura que "todo es falso, mentira. No se pegó a nadie. Sólo hay que ver el acta arbitral, que firmaron ellos, para comprobar que en ningún momento se habla de agresiones".

El máximo mandatario del club comentó que va a poner una denuncia contra el club norteafricano por falsedad. Recordó que "en la primera vuelta hubo agresiones a futbolistas nuestros, pero no denunciamos los hechos, algo que le ha pasado a otros clubes. Ellos son un equipo bastante conflictivo, se le puede preguntar a cualquier equipo de la categoría", añade.

Munell destaca que "un jugador de ellos escupió a una señora que estaba con una niña de tres años, y los familiares intentaron responder, pero no se le tocó al chaval para nada. Allí había seis efectivos de la Guardia Civil y otros seis de la Policía Local, y si alguien hubiera agredido a algún jugador las fuerzas de seguridad hubieran actuado y lo hubiesen detenido".

El presidente del Punta del Caimán resalta que "hemos pedido un informe a la Guardia Civil y otro a la Policía Local para que confirmen que no hubo incidentes. Ellos acompañaron al Goyu Ryu hasta el autobús y ni se les apedreó ni nada...". "No sabemos de dónde han salido los arañazos ni el ojo hinchado que aseguran que hemos provocado nosotros. Lo que tengo claro es que vamos a ir hasta el final, porque no se puede manchar el nombre del Punta del Caimán con mentiras", concluyó Munell.