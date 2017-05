Pocos delanteros puros

El seleccionador español, Julen Lopetegui, incluyó al portero del Athletic Kepa y al centrocampista del Real Madrid Marco Asensio como principales novedades de su lista de convocados para los próximos duelos.

Los dos formarán parte del grupo de 25 que, a partir del 3 de junio, se concentrará para afrontar un amistoso ante Colombia el 7 en La Condomina y el choque valedero para la clasificación al Mundial de Rusia 2018 del 11 en Skopje frente a Macedonia. España lidera el Grupo G de la zona europea empatada a 13 puntos con Italia. Junto al delantero del Milan Deulofeu, Kepa y Asensio también integrarán la convocatoria del seleccionado sub 21 que disputará el Campeonato de Europa de Polonia a partir del 31 de mayo.

Y salvo en el caso de Asensio, sustituirán a los jugadores del Madrid hasta que éstos se incorporen a la selección tras disputar la final de la Liga de Campeones el 3 de junio, el mismo día de inicio de la concentración. "A Asensio lo conocemos bien. Ya ha debutado con nosotros y está brillando en el Madrid. Estamos encantados con su progresión, calidad y mentalidad, sobre todo esto último", dijo Lopetegui sobre el joven centrocampista, que debutó con la absoluta en mayo de 2016 frente a Bosnia.

En la convocatoria de Lopetegui se mantienen clásicos como Iniesta, Sergio Busquets y Piqué, así como los madridistas Sergio Ramos e Isco. "No me considero el padre de Isco, son los jugadores los que generan confianza en los entrenadores y no al revés", respondió el seleccionador cuando se le preguntó si su insistencia en convocarlo con España había sido decisiva en la trayectoria de Isco. El técnico español también recuperó para su lista a Sergi Roberto.

En la sub 21, Dani Ceballos y Sandro fueron convocados por Albert Celades para el Europeo de Polonia. Los jugadores comenzarán la preparación el 31 de mayo con la ausencia de Héctor Bellerín, Marcos Llorente, Mikel Merino y Denis Suárez, que tienen compromisos coperos con sus clubes. Se incorporarán a la concentración el 5 de junio.