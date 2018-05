Paquito Gómez se coloca a un punto del líder

El Team Larresport finalizó la segunda cita de la temporada 2018 del FIM Campeonato de España de Velocidad con una fantástica victoria del joven piloto onubense Paquito Gómez en la primera carrera de la European Talent Cup, celebrada en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia)

Gómez, que se clasificó noveno en los entrenamientos, partió desde la tercera fila de parrilla y comenzó a remontar desde la salida. Paquito fue estudiando a sus rivales a medida que transcurrían las vueltas, para lanzar su ataque definitivo a final de carrera y vencer con la exigua ventaja de 189 milésimas de segundo.

En la segunda carrera tuvo algunas dificultades en la puesta a punto en su moto cuando rodaba en posiciones de podio. Aun así, Gómez sacó pundonor para acabar la carrera y sumar 5 valiosos puntos que le dejan segundo en la clasificación general, a sólo un punto de líder. Un puesto que le confirma como uno de los favoritos al título cuando aún faltan 7 carreras por disputarse.

Por su parte, el piloto francés Matthieu Gregorio, dio muestras de su progresión durante todo el fin de semana y sumó sus primeros puntos de la temporada tras finalizar 14º en la primera carrera.

Paquito Gómez manifestó que "ha sido complicado porque teníamos dificultades con la moto, pero he sabido gestionar bien la carrera, aunque casi sufrí una caída. Esta victoria me sabe como si hubiese ganado tres carreras, porque no me la esperaba. Estoy muy contento y en las próximas carreras espero más. Quiero dar las gracias al equipo, a todos mis patrocinadores, a mi familia y a todos aquellos que me apoyan".

La European Talent Cup volverá a la acción los próximos 8, 9 y 10 de junio el Circuito de Barcelona con una emocionante carrera en la que volverán a participar pilotos de todo el continente, para luchar por el título de mejor joven promesa europea del motociclismo y poder llegar algún día a al categoría reina, MotoGP.