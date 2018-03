'Finales' para Cartaya y Olímpica

Turno local para Isla Cristina, Cartaya y Olímpica Valverdeña y desplazamiento para La Palma dentro de la 25ª jornada de la División de Honor.

El Isla Cristina recibe al Conil con ganas de revancha tras el 5-0 de la primera vuelta. No lo tendrá nada fácil el conjunto de Francis Acosta, que tenía un seguro de vida en casa pero en los tres últimos encuentros como local ha sumado dos empates y una derrota. El Conil, segundo en la tabla, llega en forma tras seis victorias consecutivas.

La Olímpica Valverdeña está obligada a ganar si no quiere ver cómo se agrava aún más su situación. El cuadro andevaleño no anda fino en casa (ha perdido cinco de los seis últimos encuentros en el Javier López) y enfrente tendrá a un Atlético Antoniano que no pasa por un buen momento (tres encuentros sin ganar). En la primera vuelta, 2-1.

Otro partido con sabor a final es el que afronta el Cartaya (27 puntos), que recibe a un rival directo como el Rota (28). Los onubenses están obligados a mejorar su asignatura pendiente (la falta de gol) si quieren sumar tres puntos de oro que le permitirían subir puestos en la tabla y ganar tranquilidad. En la ida, 1-1.

Por último, La Palma no tiene problemas con el gol (es líder en esta faceta con 45 tantos), pero sí baja enteros como visitante, ya que no gana a domicilio desde el 21 de enero. Para romper esa dinámica tendrá que superar a un Chiclana Industrial en zona de peligro, pero en un buen momento (cuatro partidos sin perder); en la ida, 2-0 para los condales.