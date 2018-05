"Entreno bien pero no rindo como debo"

Emilio Martín no atraviesa por un buen momento, ni físico ni anímico. Durante mucho tiempo no ha entrenado quizás al máximo nivel que le gustaría, pero luego se mostraba supercompetitivo y subía al podio allá donde competía.

Ahora no está a gusto, y prueba de ello es su actuación en la tercera prueba del Gran Premio de Francia de duatlón celebrada el pasado fin de semana en Vairé. Acabó en el puesto 11º en una competición dura, con un formato diferente (1,4 kilómetros de carrera a pie, 10 de bicicleta, 2,8 de carrera, 10 de bici y 1,4 finales a pie).

Su equipo, el Gonfreville, fue segundo en la prueba tras el Metz Triahtlon, que actualmente cuenta con dos de los mejores duatletas del mundo, Yohan Le Berre y Benjamin Choquert.

"No sé qué me pasa, entreno bien pero compitiendo, exceptuando el campeonato de España, no rindo como debo. Falta de descanso, entrenar demasiado los días previos, mi cabeza... No lo sé, el caso es que me está pasando lo que nunca o casi nunca me había pasado desde que entreno para duatlón, y es que entreno bien y compito mal", asegura el doble campeón del mundo a través de las redes sociales. Lanza un mensaje de ánimo y confía en remontar y recuperar su mejor versión: "No voy a machacarme, seguiremos como hasta ahora y las cosas seguro saldrán". "La próxima en Francia no será hasta septiembre, tiempo de sobra para intentar cambiar esta dinámica negativa", concluye.

Antes debe recuperar sensaciones para afrontar la gran cita de la temporada, el Campeonato del Mundo que tendrá lugar el 6 de julio en Dinamarca. Tiempo tiene para ello. Y luego llegará el Europeo, en Ibiza a finales de octubre, donde a buen seguro volverá a estar entre los grandes.