Emilio sigue siendo el rey

"Quizás sea demasiado exigente conmigo mismo"

Emilio Martín aseguró tras ganar el Campeonato de España que "no venía a tope, lo dije una y otra vez durante la semana, pero también dije que si no me viera para pelear me hubiera quedado en casa. Quizá sea demasiado exigente conmigo mismo y eso me lleve a pensar así, pero era lo que sentía y como realmente me veía. Ha sido una carrera muy sufrida y trabajada desde el metro 1. Hoy sí, muy satisfecho con mi rendimiento en todos los segmentos (la semana anterior en Francia no acabó contento). Es momento de disfrutar del resultado y coger fuerzas para llegar al Mundial en julio sin estas dudas. Enhorabuena a mis compañeros de escapada porque creo que hemos hecho una carrera muy bonita para los espectadores". "Gracias a mis compañer@s de viaje, por apoyarme antes, durante y después de la carrera. Y gracias por supuesto a patrocinadores y colaboradores, porque son los que hacen posible que hoy siga compitiendo, como son la Diputación de Huelva, Ferrer Hotels, Mallorcatraining, CMG Ferrer Hotels Club Deportivo, Asisa, Macario Llorente, Stevens Bikes, Tamalpais, Sporcks y UCAM Universidad Católica de Murcia", concluye Emilio Martín.