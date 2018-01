Mucho Coria para tan poca Olímpica

Demasiado Coria para tan pobre Olímpica. También me vale este intercambio de adjetivos para definir el encuentro. Dominio absoluto del cuadro sevillano, que impuso su ley y no facilitó ni un solo hueco que pudiese espolear a los locales. Quizá el marcador fue algo abultado, a tenor de las ocasiones, pero fue más que justo entre dos plantillas fabricadas para objetivos muy diversos. El ascenso versus el destierro.

Y si encima, le agasajas con bandejas de plata, uno se siente como en casa. Me refiero al primer gol del partido, obra de Selu. A 30 metros de la portería, hizo una vaselina, el esférico chocó en el larguero, éste lo repelió, pero Nacho terminó alojándolo en su portería. Una mezcla entre la confianza del guardameta y la milimétrica suerte acabó con la estrategia del entrenador local Chemi.

Para entonces, la Olímpica había asumido su desventaja. Era el líder el que llegaba. Por ello, se armó atrás y salió adelante con varias contras. "Un gol en alguna de ellas y a conservar la renta en busca del empate o de la victoria", debió pensar el técnico valverdeño. Pero nada más allá de una mera ilusión. El Coria fue acrecentando su dominio con combinaciones rápidas, llegadas con multiplicación de efectivos y presión asfixiante contra la salida del balón. Una máquina, perfectamente engrasada.

Lo que podía ofrecer la Olímpica para frenarlo era la solidez defensiva de sus centrales y la rapidez atacante de sus extremos. La primera, bien. La segunda, no tanto. Ordóñez dio la cara, pero Cata enlazó un par de carreras con sabor a polvorones.

Entre tanta confusión, se exhibió el nuevo fichaje de la Olímpica. Ibra maquilló un gran partido, gracias al exceso de trabajo. El estreno de Emi en el Javier López pasó desapercibido. De hecho, no sabemos aún con qué pierna prefiere chutar a puerta. No era un partido para debutar.

Pese a todo, el descanso llegó con 0-1. Hasta el 68', no llegó el segundo, de penalti. Muy discutido. Tanto como una falta dentro del área a Luis Zambrano, que no corrió la misma fortuna. El tercer y el cuarto, llegaron en los últimos diez minutos. Preciosos. Lo que quedaban en el estadio lo pudieron disfrutar. Ambos, muy cercanos a la escuadra de Nacho. El primero, de Jaime Sacristán; y el segundo, de Palacios, justo antes de su expulsión.

Si no he mencionado ocasiones es porque no las hubo de forma clara. Cata disfrutó de dos faltas directas sin atino y el Coria gozó de otro par de oportunidades que no hubieran lamentado una derrota. El líder llegó y se fue líder. Exprimió a la Olímpica Valverdeña al guión establecido y ésta cayó en sus redes. Un partido más versus un partido menos.