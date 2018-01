Calambres en el debut

"Hizo calor. Nunca pensé en retirarme hasta que no pude jugar", añadió antes de destacar el lado bueno de la situación: "Saco de positivo que estábamos jugando muy buenos puntos. Krunica estaba jugando muy bien. Me sorprendió su nivel y, especialmente, cuando estaba perdiendo. Volvía muy fuerte. Fue un partido difícil. Sentí que estaba jugando a buen nivel, un buen partido", dijo.

"Me sentí con problemas en el segundo set, cuando estaba 2-0 arriba. Empecé a sentir calambres en las pantorrillas y pensé que con el partido podrían desaparecer. Pero fueron aumentando. Y luego me dieron calambres en una gran parte del cuerpo", explicó la tenista.

Murray sufre nuevos dolores y medita operarse

El británico Andy Murray tuvo que retirarse del torneo de tenis de Brisbane al sentir molestias en la cadera y reconoció que el tratamiento que ha seguido no ha tenido los resultados esperados. Ahora considera la opción de operarse. "Hice todo lo que me pidieron, pensando en la rehabilitación. Después de unos sets en Brisbane, he comprobado que el tratamiento no ha funcionado y tengo que reevaluar mis opciones", reconoció Murray.