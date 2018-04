El Bifesa, con pie y medio en la gran final

El Bifesa Tartessos tiene un pie y medio en la gran final tras derrotar al UCA Almería por 41-19 en el encuentro de ida de semifinales.

Rumbo a la final. Con ese propósito saltó el Bifesa Tartessos al campo del Antonio Gil Hernández de Punta Umbría el Bifesa Tartessos de Huelva y con dicha intención concluyó el encuentro, un duro partido en el que los onubenses amarraron una renta más que beneficiosa para afrontar la vuelta en tierras almerienses.

El encuentro no fue fácil para ninguno de los dos conjuntos; las acciones estáticas tuvieron gran importancia y se volvió a ver el potencial que tienen los onubenses cuando logran desarrollar su juego colectivo, pese a tener en frente a un rival que supo controlar en juego en algunas fases.

Una buena muestra del equilibrado potencial de tartéssicos y almerienses fue lo que tardó el marcador en moverse, ya que hasta el minuto 29 los onubenses no lograron la primera puntuación del encuentro mediante un bonito ensayo de Juan Garcés (5-0 para los linces); sin embargo, el marcador se movería a los pocos minutos, primero con un golpe de castigo a favor de los visitantes para instantes después, de nuevo a través de las manos de Garcés, los locales volvieron marcar distancias amén de la transformación de Marc con la que concluía la primera mitad con 12-3.

En la reanudación, el XV del lince saltó enchufadísimo al césped, con ganas de sentenciar, algo que parecía un axioma tras los ensayos, con sus respectivas transformaciones, de Juan Carlos y José Carlos en los primeros 5 minutos. El Bifesa dibujaba un 27-3 de gruesos números y el choque parecía finiquitado.

Sin embargo, UCA Almería está en semifinales, y por méritos propios. Le costó demostrarlo, pero tras un nuevo golpe de castigo a favor, los visitantes comenzaron a animar su juego. El equipo onubense también sumaba 3 puntos mediante otro golpe; sin embargo los tiempos comenzó a marcarlos el Almería, que lograba recortar distancias merced a su primer ensayo y al tercer golpe de castigo a su favor, recortando 10 puntos de distancia.

Quedaban diez minutos para la conclusión y los linces veían cómo sus esfuerzos en lograr una renta beneficiosa comenzaban a no ser correspondidos; fue entonces cuando volvieron al partido, a saber eso que mejor saben hacer que no es otra cosa que el juego colectivo, de pase milimétrico y de visión de juego. Y surtió efecto. Dos nuevos ensayos caían del lado local con Marc y Chávez como protagonistas que, pese al nuevo golpe de castigo a favor de los almerienses sobre el pitido final, servían para lograr un parcial más que beneficioso para afrontar la vuelta el próximo fin de semana en tierras orientales. El 41-19 da a los onubenses un plus que tendrán que ratificar en 7 días y que puede suponer no solo el pase a la final de la Liga sino el retorno a Primera.

Para finalizar la jornada, ambos conjuntos quisieron sumarse a la iniciativa Doñana, unidos sin fronteras celebrando junto a estos el mítico tercer tiempo de este deporte en el que el protagonista por una vez no fue el rugby, sino Doñana.