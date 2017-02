Algunos seguirán concursando, otros llegaron hasta aquí

Mi Jueves. Estoy totalmente convencido de que un jueves de estos será para mi un día especial y, mientras que espero que llegue ese jueves, comienzan las semifinales del concurso.

Si os acordáis, había un concurso de coplas de carnaval en el Gran Teatro. Esque parece que fue hace siglos la fase de preliminares y resulta que solo han pasado cuatro días sin teatro.

Pero aquí la gente se desconecta muy rápido, aquí se vive el día a día. Incluso han llegado a preguntarme que por qué aquí se había terminado el concurso y en toda Andalucía estaban empezando ahora.

Lo bueno de que el concurso sea tan largo es que podremos llevar a nuestras choqueras a los partidos del Recre y así no perdemos ni un encuentro.

Como os iba diciendo, mi maquina de pelear me comenta antes de salir: Ten cuidado a ver si no te acuerdas dónde esta el teatro, con lo bien que me lo estaba pasando con mi sobrino Hugo destrozando el pasillo de mi casa. Ese niño me sale futbolista seguro y si no sale pues me da igual, nos tiene comidito el coco a toda la familia

Cuando llego al teatro hay menos ambiente, aunque en teoría hay tres buenas comparsas y dos murgas cachondas e irreverentes.

La decoración del teatro no ha cambiado en nada, siguen las cadenetas de antifaces y… bueno, ya están las cadenetas de antifaces. Lo que sí ha cambiado es la publicidad en los palcos junto al escenario. Eso son detalles que tendría que cuidar la Fopac, no basta con poner unas simples lonas eso hay que ponerlo bien y que no rompa la maravillosa estética del Gran Teatro que, por cierto, es precioso. Así que poner unas lonas colgadas desde los palcos no parece lo mas estético y si lo hacen como lo han hecho, por lo menos darle las medidas exactas ya que queda muy poco visual. Yo sé que para la federación es una fuente más de ingresos, pero hay que cuidar esos detalles.

Como estamos en semifinales, ya se suman más emisoras a la fiesta, ahora es Canal Sur. Bienvenidos, entre todos llegaremos a más público, que al fin y al cabo es de lo que se trata.

La sala presenta tres cuartos del aforo, la gente viene a divertirse y a disfrutar de los grupos. En esta fase ya el publico es más selectivo. Algunos grupos traen a sus incondicionales, pero la mayoría del publico asistente viene a escuchar a todos. Ya no se producen esas desbandadas que hay en preliminares, cuando los fans de las agrupaciones solo ven a las suyas.

En semifinales los grupos sacan sus mejores letras, el pase a la final es muy caro y hay que saber venderlo bien.

La comparsa de Valverde es la primera en subir a escena. Esta gente viene dando guerra. A ellos les va la marcha y apuntan a todo enemigo posible. Ellos saben que tienen que quemar todas sus naves , pero aun así no logran conectar con el público. Eso sí, en sus letras dejan claro que tienen a uno de los mejores autores del concurso, a lo mejor no les da para llegar.

Desde Castillejos un grupo de miedosos sube al escenario. Creo que hasta aquí ha llegado su participación. De comparsas, sobre La tirada y Cabeza loca os diré que seguirán concursando, y de la murga de Diego y David también. Esto es mojarse y no la que cayó en Vigo el otro día.