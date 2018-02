El nivel sube como la espuma, el público baja como los sueldos

Miércoles quinto día de semifinales, es curioso observar cómo todos los años en semifinales el público es bastante menos que en preliminares, no busquemos explicaciones porque de verdad que no las tiene. Es una gran incógnita, todos los años es lo mismo. En preliminares los grupos traen a sus correligionarios, a sus fans, a las novias/os y a casi toda la familia, en semifinales ya no, pues la ilusión de ver a su grupo sobre las tablas del Gran Teatro es muy fuerte, ya con el segundo pase es más normal que no vengan, quisiera poner un poco de orden dentro de mi cabeza porque a veces hay cosas que ni los entendidos en esta fiesta lo hacen.

En años anteriores los grupos que participaban en las sesiones de preliminares eran seis, con un descanso al tercer grupo, hace unos años pasamos a cinco, con el consiguiente alargamiento del concurso, totalmente innecesario y ocupamos el Gran Teatro una pila de días. Hago una propuesta, por qué no metemos seis grupos por día, así llenaríamos más el teatro y el dinero a recaudar sería el mismo. Un ejemplo, el lunes y martes habría un 40% del aforo, si unimos los dos días tendríamos un 80% del aforo, se empezaría más temprano, a las 21:00, y saldríamos a la misma hora. No me vale que digan que es muy temprano, porque la gente que va a ver a los grupos les da lo mismo empezar a las 21:00 que a las 21:30 y saldríamos a la misma hora, reduciríamos los días e incluso se haría más taquilla. Es cuestión de darle vueltas al coco y no esperar que te marquen las fechas.

El Carnaval se ha regido siempre por la fiesta cristiana de la Cuaresma, siempre ha sido una semana antes del Miércoles de Ceniza, desde hace unos años nos regimos por el concurso del Carnaval de Cádiz y no nos estamos dando cuenta de que eso nos está perjudicando. Los grupos no se apuntan porque no están preparados y les faltan ensayos, no porque vayan a concursar a Cádiz... Por poner un ejemplo, la final este año es mañana sábado y el Miércoles de Ceniza, que es cuando celebrábamos el Entierro del Choco, es el día 14. Señores, les estamos montando los concursos a los pueblos de la provincia que sí mantienen las fechas. ¿Es que eso sólo lo veo yo? Tenemos que volver a las fechas de toda la vida, cuando no nos fijábamos en nadie, cuando íbamos a lo nuestro, cuando el Carnaval de Cádiz hacia su final el jueves y nosotros llenábamos el Andrés Estrada los sábados.

Otro asunto que está dando que hablar es el número de los grupos que pasan a la final. Según las bases del concurso serían 12, como este año hay otra modalidad no sé cómo harán el reparto.