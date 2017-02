Vamos a la guerra, de letras ¿eh?

En la presentación dejan claro desde el principio que los concursos de carnaval no los ganan los mejores, sino quienes saben concursar. Ellos son los que lo aclaran, dirían lo mismo de cuando ellos ganaron. Durísimo pasodoble a la comparsa gaditana. Aquí sí están las puertas abiertas, no como en Cádiz. La guerra está servida desde que se abrió el telón. Buena conjunción de Oceanía, arriesgando mucho más que el primer día. El segundo pasodoble se lo dedican a Huelva. Se aprovechan del ese gran autor de letras que tienen y hacen una rima casi perfecta con las letras e y a, siguen subiendo tono. En los cuplés bajan el listón. El primero a una lista interminable de películas y acaban con no pisar el cartel de Cajasol que han colocado en el suelo del escenario, que dicen que es misión imposible no pisarlo. El segundo a carnavaleros y sus agrupaciones, y un conocido carnavalero que acaba antes diciendo en la agrupación que no sale. En el popurrí no llegan a conectar con la gente, que no son los suyos. Plano y demasiado lento. Decepción es la palabra para describir este pase, pero al mejor escribano le sale un borrón, y creo que este año no han sabido concursar.