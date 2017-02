Buenas vibraciones en la presentación de la murga de La Colombina.

Primer pasodoble a los manejos del sorteo de grupos, que siempre viene alguien de fuera y nos dan coba. Durísima letra a la provincia contando y cantando lo que no se cuenta. Estas son las letras que puntúan alto. En los cuplés se está perdiendo la esencia, el cachondeo, se dedican más a cantar que a mejorar las letras. Ahora lo que se estila son los chistes entre copla y copla y no en las letras, que es dónde deberían estar. Popurrí de más a menos. Clavan el tipo, pues la interpretación es perfecta, quizás abusen de tanta parodia. Creo que los engarces del popurrí son esenciales y fijarlo todo a entradas habladas no creo que sea lo más aconsejable. De todas formas buen pase por semifinales. La guerra sigue abierta.