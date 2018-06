El tren de la luna llena

Alrededor de un centenar de personas con representación en distintos sectores de la sociedad comarcal pudieron disfrutar en primicia, durante la pasada luna llena, de la nueva actividad que la Fundación Río Tinto presenta para este verano en su Parque Minero. Se trata del tren de la luna llena, un nuevo producto que ofrecerá al visitante una experiencia única.

Esta novedosa propuesta turística permitirá disfrutar de los matices cromáticos del recorrido de ida, con la luz del atardecer, y descubrir en el trayecto de vuelta las vistas de la ribera del Tinto iluminada por la luna en su plenitud, una perspectiva inédita para los viajeros del tren turístico.

La duración del viaje se ampliará en media hora hasta alcanzar los 120 minutos de expedición, ida y vuelta, con tiempo suficiente para tener la visión nocturna que ofrece el río rojo a su paso por la estación de Los Frailes, realizar fotografías y tiempo para un aperitivo, si lo desean.

El director general de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla, tiene puestas muchas esperanzas en este nuevo proyecto. "Vamos a ver algo que nadie ha visto en los 25 años que lleva funcionando el Parque Minero. Casi un millón de personas han hecho el recorrido del tren, pero nunca de noche. Es nuestra gran oferta para las noches de luna llena de este verano y si la iniciativa cuaja podríamos ampliarla para la próxima temporada", destaca.

Bonilla espera que esta nueva propuesta fomente la creación de nuevas plazas hoteleras para la zona. "La escasez de pernoctaciones es uno de los principales problemas que viene provocando desde hace años un cuello de botella en el crecimiento turístico de la zona. Si todos, Fundaciones, empresarios, asociaciones y administraciones, ponemos de nuestra parte, todo será más fácil", subraya. Para el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Daniel Navarro, se trata de una oportunidad única que tiene que aprovechar la Cuenca Minera de Riotinto. "El paisaje no puede ser más atractivo. Las mezclas de colores y las diferentes perspectivas que ofrecen el tren de día y el tren de noche son un espectáculo. Es un producto muy interesante, un cóctel que dará un aliciente diferente a la zona", destaca.

Al presidente de honor de la Fundación Atalaya Riotinto, Ramón César Martínez la experiencia le resultó muy atractiva. "Ha sido maravilloso. Yo hacía tiempo que no hacía este recorrido y me ha entusiasmado. Le auguro un éxito rotundo. Es un viaje que prácticamente conocemos todos, pero con la novedad de hacerlo con luna llena. El impacto es tremendo", asegura.

El escritor e historiador riotinteño Alfredo Bolaños no podía ocultar su satisfacción. "Esta noche he tenido la suerte de estrenar este nuevo experimento de la Fundación Río Tinto y la idea me ha parecido muy atrayente", dijo. En la misma línea se ha pronunciado el director del Archivo Histórico de la Fundación Río Tinto, Juan Manuel López. "El río Tinto siempre es sorprendente a cualquier hora del día y solo nos quedaba conocerlo de noche", asegura.

El joven empresario Juan Francisco Rodríguez, representante de la Asociación de Empresarios de Nerva, está convencido de que esta nueva propuesta de la Fundación terminará por animar al sector empresarial de la zona. Para el fotógrafo nervense Ramón Garher, la propuesta ofrece muchas posibilidades "para los profesionales que amamos la fotografía nocturna".

Los alcaldes de la zona, que agradecen al unísono el trabajo que está realizando el nuevo director de la Fundación Río Tinto, coinciden en calificar la propuesta como una oportunidad para que el sector turístico siga creciendo en la zona y se amplíen las plazas hoteleras que permitan a los visitantes pernoctar en la comarca. Aunque el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, va más allá al involucrar en este reto a las Administraciones que están por encima de las locales. "Nerva va a apostar nuevamente por su albergue juvenil, pero necesitamos la ayuda de la Diputación y la Junta de Andalucía para desarrollar otros proyectos de mayor alcance", asegura.