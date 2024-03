Cómo vestir para las romerías de Huelva sin ir con traje de flamenca: las opiniones de tres expertas

A solo un mes de que comiencen la Feria de Abril de Sevilla y las diversas romerías en la provincia de Huelva, con El Rocío como gran protagonista, son muchos los asistentes que se preparan con ilusión. Buscan grandes dosis de inspiración para acudir vestido de la forma correcta. Es un hecho que el fervor por estas fiestas ha crecido en los últimos años, pues las búsquedas en los principales buscadores han aumentado y el interés, impulsado por las redes sociales, no para de crecer.

Esto ha motivado que diferentes firmas especializadas en moda para invitadas, que no son andaluzas, se hayan incluso sumado a la tendencia de lanzar colecciones pensadas para visitar la feria sin ir vestida de flamenca. Pero quizá los mejores referentes para hablar de cómo vestir en ferias y romerías sin llevar traje de flamenca sean diseñadoras locales, que tienen, además de propuestas para ocasiones especiales, relación con el universo de la moda flamenca. Hoy descubrimos los consejos en la materia de Ana Morón (fundadora de Anna Moon), Carmen Fitz y Carmen Marcos CCM.

El rojo siempre es un acierto

Al igual que en bodas y eventos, ir de rojo puede resultar, en ocasiones, excesivo y llamativo; en la Feria de Abril este color es comodín y siempre funciona. Lo explica la diseñadora sevillana Carmen Fitz, archiconocida por sus trajes de flamenca que ahora se ha reinventado con una colección de moda para invitadas.

"Ante la duda, siempre rojo. Es un color que nos fascina y que está presente en nuestros looks 2024, desde nuestros vestidos midi a nuestros abrigos aflamencados. Puedes llevarlo en versión lisa o estampada, pero a mí particularmente me fascina nuestro estampado con lunares flocados. A pesar de que hay muchas flamencas en el Real, también hay mucha gente vestida de calle y con un buen look en rojo no hace

Un pantalón te permitirá disfrutar al máximo

Ana Morón es una de las grandes diseñadoras de moda flamenca, uno de los referentes de la pasarela SIMOF y un icono de la creatividad y renovación en el traje de flamenca. La diseñadora cuenta también con una firma propia con moda para ocasiones especiales y eventos, llamada Anna Moon y nos confiesa que es habitual que quienes no quieren ir vestidas de flamenca a la feria, recurran a los diseños de su segunda firma. "El pantalón es una idea muy socorrida porque además de estilizar visualmente y permitir jugar con piezas superiores muy interesantes, es cómodo. No olvidemos que a la feria se va a disfrutar y no a estar limitados".

Mejor con mucho color

El traje de flamenca permite una gran explosión de color y por eso en la feria vemos combinaciones de tonalidades muy alegres y atrevidas. Gamas cromáticas con las que también tienen que atreverse quienes no vistan de flamenca. "El color en la feria es muy importante, al final es una fiesta para la alegría y a través de los estampados o los looks de dos piezas podemos jugar con él. No obstante, durante la noche el negro suele tener mucha presencia por sus elegancia", señala Carmen Fitz. Y Ana Morón apunta: "en sintonía con las tendencias que hemos visto en las colecciones de las grandes firmas internacionales, tanto en ready-to-wear como en alta costura, colores como el celeste, el malva, el verde menta, el rosa en todos sus matices y el amarillo".

Las joyas siempre grandes, que además son tendencia

Si la pregunta es cómo acertar en la Feria de abril en materia de joyas, las piezas XL son una constante. El dorado es el gran protagonista cada temporada y la firma de joyería artesanal sevillana Carmen Marcos CCM (que ha diseñado algunas de las piezas que han subido a las pasarelas de moda flamenca este año) tiene las claves: "además de los chokers, que son los reyes en Instagram, también vamos a ver pendientes que cuelgan y caen sobre los hombros con cierto aire vintage y creaciones con formas florales. Piezas que además, una vez pasada la feria, pueden utilizarse sin miedo en otros eventos".

Los volantes suman

"Por supuesto para ir a la feria un vestido midi con volantes o unos pantalones con volantes (que también son creación nuestra) funcionan fenomenal. Los volantes llevan varios años saliendo del propio traje de flamenca para dar más personalidad a diseños de fiesta y este 2024 los hemos propuesto en nuestros vestidos de invitada junto a tejidos con estampados propios, bien con lunares o bien con combinaciones de colores vibrantes", explica Carmen Fitz.

Nunca un vestido largo

El suelo de la feria de Abril es de albero, lo que se traduce en que todo aquello que lo toca acaba de color amarillo. Por ello, las diseñadoras aconsejan que, salvo que se vaya a llevar un traje de flamenca, se apueste por un diseño de corte midi o al tobillo, de tal forma que los tacones puedan alejar el bajo, en parte, del suelo, para evitar el temido efecto desgastado y sucio que puede llegar desde el primer momento que se accede al recinto.

Dale protagonismo a las mangas

"Un detalle que caracteriza las colecciones de Anna Moon es el volumen que damos a nuestras mangas. Nos gusta jugar con esta parte del diseño porque creemos firmemente que da un resultado muy espectacular y puede equilibrar la silueta de nuestras clientas. Y este efecto, de mangas XL, es una elección muy apropiada para la Feria de Abril, donde los looks deben ser un poco más especiales", matiza Ana Morón.

Aprovecha para añadir algo especial a tu peinado

Las flores son las grandes protagonistas en los peinados de las sevillanas que se visten para la cita más esperada del año. Sin embargo, los expertos apuntan a que esas flores no deben estar presentes cuando no vamos vestidas de flamenca. En cambio, podemos seguir una de las grandes tendencias del momento, que propone Carmen Marcos CCM: "hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos flamencos".