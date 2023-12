El restaurante de Huelva entre los ocho ideales para tapear esta Navidad en Andalucía

Uno por cada provincia andaluza, vamos a listar 8 restaurantes de pueblo en los que se tapea de maravilla. Así que ya sabes, si vas a visitar alguno de estos municipios, no dudes en reservar mesa en algunos de ellos, porque luego puedes quedarte sin mesa. ¡El que avisa no es traidor!

Bar Paco’s (Baeza, Jaén)

Recomendado por la guía TripAdvisor, el bar Paco’s se encuentra dentro del Hotel Puerta de la Luna en la calle Canónigo Melgares Raya. En su variada carta, además de una estupenda selección de vinos blancos y tintos, podemos pedir raciones frías, entre las que destacan la tosta con pesto de menta, burrata y salmón marinado o los huevos rellenos con camarones fritos, y calientes, como la morcilla de caldera con piñones crujiente, los torreznos de Soria con salsa de soja y mayonesa de chili o las mollejas de cordero con salsa teriyaki.

El rincón del paseo (Zuheros, Córdoba)

Un restaurante asequible en el precioso municipio de Zuheros, en Córdoba. Si quieres pasar el fin de semana en esta bella localidad y no tienes pensado gastar mucho, sin dura El rincón del paseo es el sitio al que has de ir para comer. Situado en la Calle del Horno, se trata de un establecimiento familiar que sirve comida casera, además de ofrecer unas preciosas vistas del Castillo de Zuheros. No te pierdas la tabla de quesos, las croquetas caseras y de postre la tarta de almendras.

Estrambotiko (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)

En la Plaza de la Constitución de Sanlúcar la Mayor podemos encontrar el restaurante Estrambotiko, muy bien valorado en webs como TripAdvisor y con platos muy originales como las patatas en tempura, el risotto con edamame, las croquetas ‘estrambotikas’ el ajoblanco o el tartar de salmón con gazpacho de pepino.

Ddiez Gastrobar (Ayamonte, Huelva)

Nos vamos ahora al Paseo de los Gavilanes en Ayamonte, Isla Canela, uno de los mejores lugares en Huelva para probar la gastronomía latinoamericana y uno de los galardonados con el Traveller’s Choice de TripAdvisor. Los clientes recomiendan probar los gambones al pilpil, las patatas bravas coreanas, así como la ensalada de berenjena y la distinta selección de arepas, gyozas y tacos.

Restaurante El Mirador (Setenil de las Bodegas, Cádiz)

Un espectacular restaurante en el no menos espectacular restaurante El Mirador, un espacio en el que el servicio y la atención por el detalle priman sobre otras cosas más superficiales. Sus clientes recomiendan probar el lingote de rabo de toro con verduras y compota, las tortitas de camarones con langostinos y guacamole, así como la carrillera y las papas bravas. Las vistas desde el restaurante, además, merecen mucho la pena.

Gloria Bendita (Frigiliana, Málaga)

Otro de los establecimientos andaluces de la lista que está considerado como una de las mejores opciones en TripAdvisor en 2023. Se trata del restaurante Gloria Bendita, en la Plaza de las Tres Culturas, un local con un servicio muy agradable, atento y rápido, con una buena carta de vinos, además de platos como las croquetas de langostinos al pilpil, sushi, patatas bravas (pídelas: las hacen de manera única) y una terraza con vistas preciosas.

Restaurante Pizzería El Castaño (Pampaneria, Granada)

Si te gusta la comida italiana y has decidido que tu próximo destino sea el precioso pueblo de Pampaneira, no puedes dejar de visitar la Pizzería El Castaño, restaurante número 1 de la localidad según Tripadvisor. Al parecer, ofrece comidas de lujo frente a unas vistas no menos impresionantes. Así que es mucho mejor ir al atardecer, aunque tengamos que cenar antes de lo acostumbrado.

Asador La Chumbera (Agua Amarga, Almería)

Y terminamos la selección en Agua Amarga, Almería, en un asador de lujo. Dispone de dos salas de ambiente rústico y una terraza decorada con chumberas. Sirven cocina tradicional con marcado acento local e influencias árabes y orientales. Muy recomendables sus pescados del día y el entrecot.

¿Tienes algún otro bar o restaurante de pueblo que sea tu favorito? No dejes de ponérnoslo en los comentarios y así agrandamos la lista.