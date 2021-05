Más que mascotas: La importancia de la vacunación en cachorros y adultos

En esta tercera entrega sobre perros entramos de lleno en la vacunación, uno de los aspectos fundamentales que nunca debemos pasar por alto a la hora de lograr el bienestar de nuestro animal. Con este simple proceso se evita que nuestros queridos compañeros de cuatro patas enfermen y sufran graves consecuencias, incluso la muerte.

Desde cachorros, debemos considerar la primovacunación como un acto fundamental, ya que es la única y necesaria forma de empezar a protegerlos de enfermedades importantes y letales como la parvovirosis, el moquillo, la hepatitis o la leptospirosis.

Seguramente todos hemos oído hablar alguna vez de la parvo o del moquillo en perros. Se trata de enfermedades, por desgracia, bastante frecuentes en los cachorritos no vacunados y a los que no se ha protegido de forma adecuada.

Estas enfermedades pueden ser mortales al afectar a su sistema digestivo, respiratorio y neurológico, entre otros, por lo que es de vital importancia la detección temprana: acudir al veterinario cuando un cachorro presenta vómitos y diarrea es fundamental. Y aun así, el pronóstico siempre será muy reservado.

Debe quedar muy claro que cuando un cachorro llega a casa, nunca, bajo ningún concepto, debe salir a la calle si no ha sido correctamente vacunado. Estamos ante un bebé que no cuenta con un sistema inmunológico fuerte y desarrollado, de manera que si contrae alguna de las anteriores enfermedades, el desenlace puede ser fatal porque su organismo no está preparado para luchar contra ellas.

No hay que olvidar que estas enfermedades se transmiten de forma extremadamente simple: a través de la orina, las heces y la saliva. Si nos aventuramos y decidimos sacar a nuestro cachorro a pasear, imaginad las altísimas probabilidades que hay de que pueda contraer alguna de estas enfermedades. De hecho, la mayoría de los perritos que acuden enfermos a la consulta son consecuencia de no haber cumplido el protocolo propuesto a sus dueños.

Inicialmente se administra al cachorro dos o tres dosis, según la edad que tenga el animal cuando comience a vacunarse. Una vez terminado el periodo de vacunación, es obligatorio por ley la implantación del microchip, así como la apertura de su pasaporte y la vacunación de rabia.

Aparte del marco legal, el microchip es pieza clave para la seguridad de nuestras mascotas. Nunca penséis que no tiene importancia o “para qué le voy a poner el microchip si no sale de casa”. Nosotros, como veterinarios, sabemos la importancia del chip y de cuántos animales se reencuentran con sus familias gracias a la lectura de la información registrada en el microchip, lo que nos facilita contactar con los propietarios con una simple llamada de teléfono.

Recuerda que si cambias de domicilio o número de teléfono, debes comunicarlo a tu veterinario para actualizar la información en la base de datos.

Obligación de pasaporte

Es importante también, ahora que se acerca el verano, que sepáis que para poder viajar con nuestras mascotas es obligatorio llevar con nosotros su pasaporte, con sus vacunas y desparasitación actualizadas, para que no tengamos ningún problema a la hora de desplazarnos fuera de nuestro territorio.

Finalizada la etapa de cachorro, seguiremos con la administración de sus vacunas pero ya de forma anual, como recordatorio de las vacunas iniciales para conseguir un nivel de anticuerpos óptimo que mantenga a raya la salud de nuestro peludito.

Vacunando a nuestro compañero estamos evitando que enferme pero también colaboramos en la no diseminación de las enfermedades anteriormente mencionadas y, como consecuencia, que otros perros contraigan la enfermedad y sufran fatales consecuencias.

Seamos responsables y no olvidemos nunca que la vacunación salva vidas.