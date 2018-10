Una marcha visibiliza en El Condado el papel esencial de la mujer rural

Ni los peores augurios meteorológicos impidieron que más de 300 mujeres de la comarca del Condado participasen ayer en una marcha por la igualdad de las mujeres rurales, organizada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva a través de su Centro de Información a la Mujer (CIM) y con la colaboración de las asociaciones de mujeres de la comarca.

En total, recorrieron dos kilómetros entre la entrada a Manecorro y la ermita de El Rocío, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre. La efemérides ha adquirido relevancia cada año tras su Declaración Oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado noviembre de 2008. Su objetivo es visibilizar la contribución decisiva de las mujeres rurales en el desarrollo socioeconómico de los territorios rurales.

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza la carrera conmemorativa

Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, explicó que las mujeres rurales sufren una fuerte discriminación y su "importante" labor en los entornos rurales es en muchos casos invisible y no remunerada. "En la Mancomunidad tenemos claro que no podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes campos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo socioeconómico de nuestro país", aseguró García.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, se dirigió a las mujeres allí presentes para darles la bienvenida y para mostrar su total compromiso con la igualdad de género: "Tenemos que visibilizar la aportación de las mujeres en el ámbito rural porque solo así podremos conseguir que nuestros pueblos sean justos e igualitarios", manifestó.

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Eva Salazar, también participó en la actividad que, a su parecer, es "una magnífica iniciativa para reivindicar el poder transformador de las mujeres en la forma de vivir de nuestros pueblos".

Tras la marcha, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organizó una comida de convivencia para las mujeres de las trece asociaciones de mujeres promotoras de esta actividad: Adama (Bonares), Cruz Chiquita (Chucena), Abril (Escacena del Campo), Los Azahares (Hinojos), Lux-Sened (Lucena del Puerto), Maxilua y El Pilar (Manzanilla), Asmuni (Niebla), Mujeres Paterninas (Paterna del Campo), Isabel de Fonseca (Rociana del Condado), Seguir y Santa Águeda (Villalba del Alcor) y Flor de Jara (Villarrasa).