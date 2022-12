La emotiva carta de despedida de un médico jubilado del centro de salud de Los Rosales

Una vida dedicada a la medicina y a sus pacientes. Ese es el resumen de la carrera profesional de José Higueras Penco, médico del centro de salud de Los Rosales tras 43 años de servicio.

No es habitual en los tiempos que corren ver cartas como esta, llenas de emoción y vocación por una profesión tan maltratada como es la medicina, especialmente en la sanidad pública. La carta de agradecimiento, es un regalo no solo para los compañeros y pacientes a los que se dirige sino para toda la ciudadanía. Un ejercicio de empatía hacia los problemas ajenos por los que todos pasamos en algún momento de nuestra vida en nuestra propia piel o en la de familiares y amigos.

La carta, publicada ayer en Huelva Información, dice así:

Queridos amigos,

Hoy, 2 de diciembre de 2022, ha dado por terminado mi ejercicio profesional como médico, que empezó en el verano de 1979. En algún momento tenía que ser y, después de dos renuncias a jubilarme, lo hago en estos momentos de nueva normalidad. Gracias es la palabra que se me viene a la cabeza. Porque vosotros me habéis enseñado lo que significa ser médico. El contacto diario con vuestros problemas, durante tantos años, ha creado un vínculo entre nosotros de manera que para mi no sois usuarios sino amigos, en la mayoría de los casos. Siempre he procurado ponerme en el otro lado de la mesa pata comprender mejor los problemas y el sufrimiento que conllevan. Espero haber conseguido aliviaros de muchos de ellos. De cualquier manera, he recibido de vosotros mucho más de lo que yo os he podido dar. He recibido cariño y respeto, no me importa en qué orden, y eso es una recompensa enorme. Porque no es ahora, que ya soy un superveterano, sino en todos los sitios donde trabajé, en Galaroza, como pediatra en La Gota de Leche, en mi querido Castillejos, y desde hace más de dos décadas, en mi centro de salud de Los Rosales. A todos les doy las gracias de corazón. No quisiera terminar sin decir que confiéis en vuestros médicos de Primaria; todos tienen capacidad y ganas de hacer bien su trabajo. Me reitero, gracias, muchas gracias.

José Higueras Penco