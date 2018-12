La Navidad llega con ritmo

La magia, la música, la ilusión y el espíritu de la Navidad inundaron la tarde de ayer la Plaza de las Monjas para los pequeños y mayores que se dieron cita en el primer día del cuentacuentos que organiza por tercer año Huelva Información.

El Grupo de Teatro Asociación Juvenil Carabela del Colegio Salesianos fue el encargado de hacer bailar a los presentes con la interpretación de cuatro villancicos, coreografía incluida. Mi regalo eres tú, una adaptación del villancico All I want for Christmas is you de Mariah Carey, sirvió como bienvenida para que la veintena de niños y jóvenes amenizaran a las decenas de personas que disfrutaron con su actuación. Ven a cantar fue la siguiente pieza que interpretó el grupo al que dirige Sergio Lazo. El grupo de teatro ya cumple diez años aunque no fue hasta el año pasado cuando comenzaron con la música en directo.

La velada continuó con el cuentacuentos que en esta ocasión corrió a cargo de la voz de María Romero, jugadora del filial del Club Sporting Puerto de Huelva, que estuvo acompañada por varias jugadoras del equipo de fútbol. Romero leyó el cuento Cada uno a su trabajo, de Marta Nonide, con el que explicó la razón por la que Papa Noel es el encargado de repartir juguetes a los niños el 25 de diciembre y los Reyes Magos la noche del 5 de enero.

Dos niños, los protagonistas del cuento, se preguntan por qué Papa Noel y los Reyes Magos no pueden intercambiar sus papeles. Así, durante un sueño y montados en la Estrella de Oriente los niños se dan cuenta de que los Reyes Magos estarían perdidos durante el día 25 ya que la propia Estrella no les ha marcado el camino hasta oriente, mientras que Papa Noel cogería más kilos de la cuenta durante las Navidades para poder acceder a las chimeneas la noche del 5 de enero. Este cuento perteneció a la infancia de María Romero, quien se llevó los aplausos del público tras finalizar su lectura.

El director de Huelva Información, Luis Pérez-Bustamante, fue el encargado de abrir la nueva edición de los cuentacuentos de Navidad y dar la bienvenida a los presentes. También agradeció al Ayuntamiento de Huelva la colaboración en esta iniciativa navideña con el uso del escenario dispuesto en la Plaza de las Monjas.

Tras la lectura del cuento, el Grupo de Teatro Asociación Juvenil Carabela del Colegio Salesianos continuó con su actuación musical. En Navidad, de Rosana, fue la siguiente pieza que interpretaron los jóvenes para finalizar con Feliz Navidad te deseo cantando. Ambas, también con una coreografía hicieron disfrutar a los más pequeños que presenciaron esta primera jornada de los cuentacuentos.

Hoy, el cantaor Pepe El Marismeño será el encargado de leer el cuento navideño, mientras que el coro de la Hermandad de Emigrantes pondrá la música acorde a estas fechas. La cita será de nuevo a las 19:00 en la Plaza de las Monjas. La iniciativa continuará cada tarde hasta el próximo viernes.